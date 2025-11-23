Viva

Soñaba con ser veterinaria, pero con su ingenio terminó devolviéndoles el paso a los animales que ya no podían caminar

El encuentro de Andrea Siliézar con una perrita con discapacidad transformó su vida; despertó su creatividad e ingenio, que se convirtieron en el motor y sustento de un proyecto que cambia vidas

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Animaladas con Ruedas
La artista Andrea Siliézar devuelve la esperanza a animales y familias, creando con sus manos dispositivos que les permiten volver a caminar a los animales y reencontrarse con la alegría de moverse libres. (Alonso Tenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Andrea SiliézarAnimaladas con ruedasJosé MonteroSillas de ruedas
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.