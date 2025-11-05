Dormir con perros y gatos: Lo que debe saber según los especialistas

Se observan muchos casos de mascotas que se acostumbraron a dormir en la cama de sus dueños, lo que puede llevar a comportamientos agresivos cuando se intenta moverlas.

Hoy en día, las mascotas son parte integral de nuestras familias. Ya sea un gato o un perro, estos fieles compañeros se ganaron el corazón de casi todos los hogares, lo que a veces hace difícil negarles ciertos caprichos.

Uno de los temas más debatidos es si permitir que nuestras mascotas duerman con nosotros en la cama. Este hábito, aunque reconfortante para muchos, conlleva varios riesgos que vale la pena considerar.

El Dr. Anghelo Centeno, médico veterinario de AC Vet, destacó que, aunque entendemos el fuerte apego emocional hacia nuestras mascotas, es crucial ser conscientes de los riesgos que implica compartir la cama con ellas.

“No todos tenemos un sistema inmunológico lo suficientemente fuerte para combatir las bacterias que nuestras mascotas pueden traer”, afirmó Centeno.

Según el Dr. Daniel Angulo Poblete, Director de la carrera de Medicina Humana de la Universidad Norbert Wiener de Perú, señaló que las mascotas pueden transmitir diversas infecciones y enfermedades a los humanos.

“Un claro ejemplo son los parásitos intestinales y ectoparásitos, como pulgas y garrapatas. También pueden transmitir toxoplasmosis y rabia, y exacerbar alergias”, explicó el Dr. Angulo.

Además, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la estrecha interacción entre humanos y animales, junto con el aumento de la movilidad de personas y productos animales, incrementa la diseminación de zoonosis.

¿Es recomendable dormir con mi mascota?

El Dr. Angulo advirtió que permitir que las mascotas duerman en la misma cama que sus dueños puede generar múltiples riesgos para la salud. “Desde el riesgo de infecciones hasta problemas musculoesqueléticos por posiciones inadecuadas al dormir”, explicó.

Angulo agregó que las mascotas pueden traer diversas bacterias a la cama, recomendando que utilicen su propio espacio para dormir, especialmente si el dueño sufre de alguna enfermedad crónica o debilidad en el sistema inmune.

Aunque algunos veterinarios no prohíben estrictamente este comportamiento y sugieren que limpiar a la mascota antes de subir a la cama puede ser suficiente, Centeno insistió en que no es lo más conveniente. “Las bacterias del parque y la calle seguirán presentes”, concluyó.

¿Qué hacer si mi mascota ya se acostumbró a dormir en mi cama?

En consulta, se observan muchos casos de mascotas que se acostumbraron a dormir en la cama de sus dueños, lo que puede llevar a comportamientos agresivos cuando se intenta moverlas.

El Dr. Centeno, explicó: “Por ejemplo, imaginemos que el perrito está durmiendo al borde del colchón, su dueño estira las piernas y el perro -creyendo que lo quieren botar- se pone agresivo y lo muerde. Todos los seres somos reactivos de cierta manera. Por ese motivo, aconsejamos que todo cambio sea poco a poco”.

Para revertir una situación así, Centeno destacó la importancia de establecer una figura de orden en casa. “Yo puedo querer mucho a mi mascota, pero mi perro no puede quebrar aquella línea y hacer lo que quiera. Ahora, poner orden no es sinónimo de pegarle, gritarle o bajarlo, más sí se pueden tomar otras medidas, como cambiar su comportamiento de forma progresiva”, desarrolló.

Consejos para cambiar el hábito de dormir en la cama

Establecer una figura de orden: Es fundamental que el dueño asuma el papel de líder en la casa. Esto no implica el uso de la violencia, sino la implementación de técnicas de modificación de conducta de manera gradual y consistente.

Es fundamental que el dueño asuma el papel de líder en la casa. Esto no implica el uso de la violencia, sino la implementación de técnicas de modificación de conducta de manera gradual y consistente. Trabajo en equipo: Según Centeno, es crucial que todos los miembros del hogar estén alineados con el objetivo. “Así vayas con el mejor entrenador del mundo, el papel principal lo juega el dueño. Todo el hogar tiene que entender y trabajar en equipo para revertir la situación. No puede ser posible que uno lo deje subir y el otro no, pues solo va a terminar confundiendo a la mascota”, añadió.

Según Centeno, es crucial que todos los miembros del hogar estén alineados con el objetivo. “Así vayas con el mejor entrenador del mundo, el papel principal lo juega el dueño. Todo el hogar tiene que entender y trabajar en equipo para revertir la situación. No puede ser posible que uno lo deje subir y el otro no, pues solo va a terminar confundiendo a la mascota”, añadió. Refuerzos positivos: Rodrigo Rondón, Director de la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), afirmó que los comportamientos pueden modificarse con el tiempo usando refuerzos positivos. “La mejor opción es hacerlo con refuerzos positivos. Por ejemplo, cuando nos haga caso y se baje de la cama, podemos darle un premio o hacerle cariño. Los pequeños regalos son muy útiles en casos así y no necesariamente tienen que ser materiales, sino paseos o afecto físico”, señaló.

Aprenda cómo cambiar el hábito de su mascota de dormir en la cama y establezca un espacio propio para ella con técnicas recomendadas por expertos. (Canva)

¿Existe un punto medio para poder dormir con mi mascota algunos días de la semana?

Rondón mencionó que, en algunos casos, los dueños ponen una sábana o un cubrecama para que el perro o el gato se pueda echar ahí sin problema alguno. “Aún en casos así, no lo recomiendo. Dejarlo subir hará que se acostumbre y lo haga haya o no un protector”, afirmó.

Es importante considerar que las circunstancias pueden cambiar. “Más adelante, por ejemplo, puede llegar un bebé a casa y no vamos a querer que nuestra mascota suba a la cama cuando él o ella esté expuesto y sin protección alguna”, puntualizó.

Para concluir, Anghelo Centeno reiteró la importancia de mantener al día los controles de vacunación de nuestras mascotas. “Debemos estar pendientes de que estén actualizados en desparasitación y en control de pulgas y garrapatas para prevenir cualquier riesgo”, finalizó.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.