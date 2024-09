Mascotas exóticas en Costa Rica: ¿Qué especies están permitidas?

En Costa Rica, el concepto de mascotas no se limita a los tradicionales perros y gatos, sino que abarca también animales menos comunes o no convencionales. La elección de una mascota, sea común o exótica, conlleva importantes responsabilidades, que van desde comprender sus necesidades hasta conocer las regulaciones legales aplicables.

En una entrevista con La Nación, el doctor Juan Francisco Espinoza Meléndez, vocero del Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica (Colvet) y presidente de la Asociación de Médicos Veterinarios de Animales Exóticos (AMEVEX), explicó qué tipos de animales pueden tenerse como mascotas en el país, los cuidados específicos que requieren y las restricciones legales vigentes.

¿Qué es un animal de compañía exótico?

Según Espinoza, un animal de compañía exótico es aquel que no es nativo de Costa Rica y no se encuentra en estado silvestre en el país. Su carácter de exótico radica en que no pertenece al ecosistema local, lo que implica que necesita cuidados especializados debido a sus características particulares. A diferencia de los animales convencionales, estas especies no forman parte de la fauna costarricense habitual, por lo que requieren un manejo más riguroso.

Ejemplos de animales exóticos permitidos en Costa Rica

Entre las especies exóticas permitidas, destacan varias aves y pequeños mamíferos. En el caso de las aves, las especies más comunes incluyen los cocatieles o ninfas, los agapornis africanos (periquitos de amor) y los pericos australianos, todos legalmente permitidos. También se permiten canarios y pinzones, que son más pequeños. Sin embargo, especies nativas como las loras y los pericos verdes están protegidos por las leyes de conservación de la fauna y no pueden ser tenidos como mascotas.

En cuanto a los mamíferos, los conejos, cobayos, hámsteres, ratas y ratones están entre los animales permitidos. Estas especies suelen ser preferidas por quienes buscan mascotas que requieren menos espacio y cuidados relativamente simples.

Espinoza señaló que los conejos son el tercer animal más común en el país. Aunque anteriormente estaban regulados por la ley de tenencia de animales, ahora se ha eliminado esta regulación, facilitando su tenencia en los hogares. Los erizos, que solían ser populares, ya no están permitidos por las normativas actuales.

Los pinzones, pequeñas aves exóticas permitidas, requieren un espacio adecuado para volar y moverse con libertad dentro de sus jaulas.

¿Existen animales acuáticos exóticos permitidos?

Los peces exóticos son la opción más común para quienes desean una mascota acuática en Costa Rica. No obstante, Espinoza aclara que los reptiles, como tortugas o serpientes, no están permitidos. Aunque en el pasado se aceptaron algunas especies de reptiles, actualmente es ilegal tenerlos, lo que ha propiciado un mercado negro donde siguen siendo vendidos y reproducidos. Esta situación ha motivado a diversos grupos a debatir la posible legalización de ciertas especies de reptiles bajo condiciones específicas.

¿Dónde consultar qué animales exóticos son permitidos?

Para quienes deseen obtener una lista actualizada de las especies permitidas, Espinoza sugiere consultar los sitios web del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) y del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Asimismo, la Asociación de Veterinarios de Animales Exóticos de Costa Rica y el Colegio de Veterinarios están trabajando en una lista oficial que estará disponible al público en las plataformas de estas instituciones.

Cuidados específicos de los animales exóticos

El cuidado de una mascota exótica depende de la especie. Los conejos y cobayos, por ejemplo, son herbívoros cuya dieta debe consistir en un 70% de heno, un 20% de hojas verdes y un 10% de concentrado. Los hámsteres, por su parte, son omnívoros que requieren una mezcla de semillas y proteínas animales. En cuanto a las aves, como los cocatieles y agapornis, se recomienda una dieta basada en mezclas pelletizadas, evitando las semillas de girasol, ya que no son nutricionalmente adecuadas.

Espinoza resalta la importancia de proporcionar a estos animales el espacio necesario para moverse y jugar. Muchos propietarios de conejos, por ejemplo, ya permiten que sus mascotas se muevan libremente por la casa en lugar de mantenerlas confinadas en jaulas. Las aves también requieren jaulas lo suficientemente grandes para que puedan volar y estirar sus alas.

Los erizos, que solían ser populares como mascotas, ya no están permitidos por las regulaciones vigentes en Costa Rica.

Animales silvestres que no se pueden domesticar

En Costa Rica, varias especies silvestres están prohibidas como mascotas debido a su estatus de protección. Entre ellas se encuentran las loras, los pericos verdes y otras especies de la fauna nativa. También se han reportado intentos de domesticar mapaches, monos y zorros pelones, algo que no está permitido por la ley. Aunque algunas personas intenten mantener a estas especies en sus hogares, su tenencia es ilegal y puede derivar en la confiscación del animal.

¿Qué sucede si un animal silvestre frecuenta su hogar?

En las zonas rurales de Costa Rica, es común la presencia de animales silvestres. Sin embargo, se recomienda no interactuar con ellos ni alimentarlos, ya que esto puede alterar su comportamiento natural y generar problemas a largo plazo. Si el animal representa una amenaza para las personas o las mascotas, lo mejor es contactar con las autoridades del MINAE o SENASA para gestionar su captura y reubicación.

Consecuencias legales de tener un animal exótico ilegal

Espinoza advierte que quienes tengan animales exóticos no permitidos pueden enfrentarse a sanciones legales. En muchos casos, las autoridades confiscan al animal, y aunque las multas aún están en proceso de definición, se espera que varíen según la especie y la cantidad de animales involucrados. SENASA es la entidad encargada de regular estas sanciones, y en su página web se encuentra más información al respecto.

Proceso para adquirir una mascota exótica de manera legal

Antes de adquirir una mascota exótica, Espinoza recomienda asesorarse adecuadamente sobre los cuidados que requiere la especie. Es esencial preparar el entorno de la mascota con todos los implementos necesarios, como jaulas y alimentos, antes de llevar al animal a casa. Además, es fundamental consultar con un veterinario especializado en fauna exótica para asegurar que la mascota reciba el cuidado adecuado desde el inicio. También es importante asegurarse de que el animal provenga de criaderos registrados legalmente, para evitar el tráfico ilegal de especies.

Finalmente, el doctor Espinoza subraya la importancia de informarse bien antes de adquirir cualquier especie exótica: “Lo más importante es siempre asesorarse antes de tomar la decisión de tener una mascota exótica”, recalca. Asimismo, destaca la necesidad de contar con un especialista en estas especies, ya que no todos los veterinarios están capacitados para atender adecuadamente a estos animales. Es crucial priorizar el bienestar del animal, lo cual solo se consigue con el conocimiento adecuado y la orientación profesional.