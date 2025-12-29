¿Sin planes para Año Nuevo? Estos son algunos lugares y eventos para recibir el 2026

Del lujo hotelero a una fiesta al estilo Times Square, estas son algunas alternativas para vivir un fin de año fuera de lo tradicional en Costa Rica.

A pocas horas de despedir el año, mientras muchos ya tienen claro su rumbo —desde escapadas a la playa hasta noches tranquilas en casa con sus seres queridos— todavía hay quienes no saben dónde dar el primer paso del 2026.

Para ellos, en La Nación preparamos una guía festiva, pensada para quienes quieren salirse del camino tradicional y vivir una noche distinta.

Desde prestigiosos hoteles hasta una opción gratuita, masiva y al mejor estilo de Times Square, estos son algunos de los eventos que puede considerar para el famoso conteo regresivo, cuando el país entero se prepara para estrenar un nuevo calendario.

Año Nuevo en la Fuente de la Hispanidad

El próximo 31 de diciembre, la emblemática Fuente de la Hispanidad, en San Pedro, se convertirá en el epicentro de una gran celebración al mejor estilo de Times Square, en Nueva York. Miles de personas se reunirán allí para despedir el 2025 y dar la bienvenida al nuevo año entre música, luces y alegría.

Bajo el nombre Fin de Año Hispanidad, la actividad ofrecerá una variada agenda que iniciará a las 2 p. m. y culminará con un espectacular show de fuegos artificiales a medianoche. Entre los artistas confirmados destacan Los Ajenos, Mario Quirós, DJ Johel, Criss y Buena Calle, quienes se encargarán de ponerle ritmo a la noche.

La entrada general es gratuita; sin embargo, se dispondrá de áreas VIP en terrazas, con un costo de ¢24.182 por persona. Los boletos están disponibles en la plataformaNuNuCR.com.

La Fuente de la Hispanidad será el escenario de una fiesta de Año Nuevo al mejor estilo de Times Square, Nueva York. (Rafael Pacheco Granados)

Tropical Glam 2025 en el Wyndham San José Herradura

El hotel Wyndham San José Herradura celebrará su fiesta Tropical Glam 2025 el 31 de diciembre, de 8 p. m. a 2 a. m.

El evento incluye cena buffet con estaciones, open bar premium, música en vivo, uvas y espumante de medianoche, estación de madrugada, menú infantil, artículos de carnaval y parqueo gratuito. Además, ofrece un paquete especial de hospedaje con tarifas preferenciales y salida extendida hasta la tarde del 1.º de enero.

El costo de la entrada es de $180 por adulto y $80 por niño de 6 a 12 años; los menores de 6 años ingresan sin costo. Las reservaciones se pueden realizar al WhatsApp 8617‑1474.

El Wyndham San José Herradura ofrece cena, 'open bar premium' y música en vivo para despedir el 2025 en una fiesta tropical con opción de hospedaje. (Tomada de redes sociales)

New Year’s Eve Party en el Real InterContinental San José

El Real InterContinental San José celebrará su elegante New Year’s Eve Party el 31 de diciembre, de 8 p. m. a 2 a. m., con una propuesta pensada para toda la familia.

El evento, con un costo de $200 por adulto y $100 por niño de 2 a 12 años, incluye coctel de bienvenida, cena buffet, bebidas ilimitadas, artículos de carnaval, uvas y vino espumante a medianoche.

También se ofrecerá espectáculo musical en vivo, servicio de guardería, menú infantil y descorche de cortesía (los asistentes podrán llevar su propia botella).

Las entradas están disponibles en smarticket.net.

El Real InterContinental San José tendrá una noche de lujo y glamour para recibir el 2025 con cena buffet y música en vivo. (Tomada de redes sociales)

Boogie Night en el DoubleTree by Hilton Cariari San José

El DoubleTree by Hilton Cariari San José despedirá el año con su animada Boogie Night, el 31 de diciembre de 7 p. m. a 2 a. m.

La velada incluirá música en vivo, cena de plato fuerte con postre, ambiente festivo y descorche libre. Además, el hotel ofrece paquetes especiales de hospedaje para esa noche.

El precio por persona es de $99, y las reservaciones pueden realizarse al teléfono 2209‑1035.