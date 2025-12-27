Tecnología

¿Viaja en Año Nuevo? Esto es lo que debe hacer con sus electrodomésticos antes de salir de casa

Una revisión básica de electrodomésticos antes del viaje reduce riesgos, previene daños y ayuda a proteger la vivienda durante las vacaciones

Por O Globo / Brasil / GDA
Desconectar, limpiar y revisar electrodomésticos antes de salir en Año Nuevo permite evitar pérdidas económicas y regresar a un hogar seguro.
Desconectar, limpiar y revisar electrodomésticos antes de salir en Año Nuevo permite evitar pérdidas económicas y regresar a un hogar seguro. (Canva/Canva)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

