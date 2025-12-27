¿Viaja en Año Nuevo? Esto es lo que debe hacer con sus electrodomésticos antes de salir de casa

Desconectar, limpiar y revisar electrodomésticos antes de salir en Año Nuevo permite evitar pérdidas económicas y regresar a un hogar seguro.

Quienes planean salir de casa durante el Año Nuevo también deben prestar atención al estado de sus electrodomésticos. Una revisión previa reduce riesgos, evita daños y previene gastos innecesarios al regreso. Durante el periodo que une Navidad, fin de año y vacaciones, estos cuidados suelen quedar en segundo plano, aunque resultan clave para proteger el hogar.

Antes de emprender el viaje, conviene aplicar una serie de acciones básicas en los principales aparatos del hogar. Estas medidas permiten conservarlos en buen estado y disminuir riesgos eléctricos o por fugas.

A continuación, los electrodomésticos que requieren mayor atención y las recomendaciones puntuales para cada uno.

Nevera

Antes de salir, se recomienda desechar alimentos vencidos y consumir lo almacenado. Si quedan productos, es mejor compartirlos, en especial los perecederos, ya que pueden descomponerse con facilidad.

Si la ausencia será menor a 15 días, no resulta necesario apagar la nevera. Algunos modelos cuentan con modo vacaciones, que optimiza el consumo eléctrico. En caso contrario, se puede ajustar la temperatura a 5 °C para reducir gasto energético.

Cocina

Lo más prudente consiste en cerrar el suministro de gas. Además, conviene limpiar la superficie para evitar manchas por grasa o restos de comida. También resulta fundamental verificar que todas las hornillas queden apagadas.

Horno

El horno, ya sea empotrado, eléctrico o integrado a la cocina, debe quedar limpio y desconectado. Esta acción previene manchas y posibles daños. También se recomienda cerrar el gas como medida adicional de seguridad.

Lavadora de ropa

Antes del viaje, se debe cerrar la llave de paso del agua para evitar filtraciones. Revisar las mangueras ayuda a detectar fisuras o desgaste.

Es importante retirar toda la ropa del tambor y dejar la puerta entreabierta, lo que evita malos olores y la formación de moho. Como precaución final, se aconseja desconectar la lavadora del tomacorriente.

Lavaplatos

Se deben retirar todos los utensilios del interior. Esta acción previene la aparición de moho tanto en la vajilla como en el equipo. También se recomienda desconectarlo y dejar la puerta ligeramente abierta para reducir la humedad interna.

Aire acondicionado

Antes de salir, se debe confirmar que el equipo quede apagado y desconectado. Esto evita consumo innecesario y posibles daños por picos de tensión eléctrica.

Otras recomendaciones útiles

En viviendas con alarmas, sistemas de seguridad o dispositivos inteligentes, lo más recomendable es mantener el interruptor general encendido. En estos casos, se deben desconectar los equipos que no requieran energía constante para disminuir el riesgo de cortocircuitos.

Para viajar con mayor tranquilidad, también se aconseja:

Sacar toda la basura antes de salir.

antes de salir. Desconectar pequeños aparatos como tostadoras y cafeteras .

. Mantener una ventilación mínima , como una ventana o basculante abierto.

, como una ventana o basculante abierto. Apagar el router , si no hay dispositivos inteligentes activos.

, si no hay dispositivos inteligentes activos. Pedir a una persona de confianza que revise la vivienda de forma periódica.

Aplicar estas medidas simples permite disfrutar del viaje sin preocupaciones y regresar a un hogar seguro.

