El Mundo

¿Cuándo inicia el Año Nuevo Chino 2026 y qué animal lo representa?

La festividad lunar más importante de Asia comienza en febrero de 2026 y da paso al Año del Caballo

EscucharEscuchar
Por El Comercio / Perú / GDA
El calendario lunar marca el inicio del Año Nuevo Chino 2026 el 17 de febrero. El ciclo estará representado por el Caballo y se extenderá hasta febrero de 2027.
El calendario lunar marca el inicio del Año Nuevo Chino 2026 el 17 de febrero. El ciclo estará representado por el Caballo y se extenderá hasta febrero de 2027. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGAño Nuevo ChinoAño Nuevo Chino 2026Año del Caballo
El Comercio

El Comercio / Perú / GDA

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.