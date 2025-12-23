¿Cuándo inicia el Año Nuevo Chino 2026 y qué animal lo representa?

El calendario lunar marca el inicio del Año Nuevo Chino 2026 el 17 de febrero. El ciclo estará representado por el Caballo y se extenderá hasta febrero de 2027.

El calendario lunar rige el inicio del Año Nuevo Chino, por lo que la fecha de esta festividad cambia cada año. En 2026, la celebración inicia el 17 de febrero y marca el inicio del Año del Caballo. El ciclo anual concluirá el 5 de febrero de 2027. Esta celebración ancestral es una de las más importantes del este y sudeste de Asia.

Conocida también como Fiesta de la Primavera, esta tradición milenaria simboliza un nuevo comienzo. En sus orígenes, la fecha servía para rendir homenaje a los antepasados. Con el paso del tiempo, se transformó en un periodo de celebraciones familiares y actividades culturales.

¿Qué animal representa el Año Nuevo Chino 2026?

El 2026 corresponde al Año del Caballo. En la astrología china, este animal ocupa el séptimo lugar dentro del ciclo zodiacal de 12 signos. El caballo simboliza libertad, movimiento y energía constante. También se asocia con sabiduría, intuición y elegancia dentro de la cultura china.

Este periodo se vincula con cambios y dinamismo. La tradición señala que es una etapa favorable para iniciar procesos y retomar proyectos en distintos ámbitos.

¿Qué animal le corresponde a cada año?

El horóscopo chino se compone de 12 animales que se repiten en ciclos de 12 años.

A continuación, el listado de signos según el año:

Rata : 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 Buey : 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 Tigre : 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 Conejo : 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 Dragón : 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 Serpiente : 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 Caballo : 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026 Cabra : 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027 Mono : 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028 Gallo : 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029 Perro : 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030 Cerdo: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

