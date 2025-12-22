Ciencia

Calendario lunar de enero 2026

Enero iniciará con Luna llena y concluirá con cuarto creciente. El ciclo lunar completo se extenderá durante 22 días

Por Damián Arroyo C.
San José, de buen clima, con sol y luna
Enero 2026 tendrá Luna llena el 3, seguida por menguante, nueva y creciente antes de finalizar el mes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







