Enero 2026 tendrá Luna llena el 3, seguida por menguante, nueva y creciente antes de finalizar el mes.

El calendario lunar de enero 2026 ya está definido. El ciclo comenzará con la Luna llena en los primeros días del mes y concluirá con el cuarto creciente, según los datos del sitio especializado Time and Date.

Durante este periodo, la Luna presentará sus cuatro fases principales, que corresponden a momentos específicos en los que cambia su nivel de iluminación, visible desde la Tierra.

Fechas del ciclo lunar de enero 2026

Estas son las fechas exactas en que la Luna cambiará de fase durante enero:

Sábado 3 de enero : Luna llena a las 4:02 a. m.

: a las Sábado 10 de enero : cuarto menguante a las 9:48 a. m.

: a las Domingo 18 de enero : Luna nueva a la 1:51 p. m.

: a la Domingo 25 de enero: cuarto creciente a las 10:47 p. m.

Cada fase lunar no se extiende durante todo el día, sino que ocurre en un instante preciso, definido por la posición de la Luna respecto al Sol y la Tierra.

¿Qué significa cada fase?

El ciclo lunar completo dura cerca de 28 días. Durante ese tiempo, la Luna muestra diferentes formas en el cielo nocturno. Estas son sus fases principales: