Viva

Fin de año en la Fuente de la Hispanidad: estos son los conciertos, entradas y horarios del evento

Para recibir el 2026, la Municipalidad de Montes de Oca prepara el conteo de medianoche y promete el show de ‘pirotecnia más grande de Costa Rica’

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
La Municipalidad de Montes de Oca promete un evento a lo Times Square en la icónica Fuente de la Hispanidad. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Fin de año en la HispanidadFuente de la Hispanidad
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.