Fin de año en la Fuente de la Hispanidad: estos son los conciertos, entradas y horarios del evento

La Municipalidad de Montes de Oca promete un evento a lo Times Square en la icónica Fuente de la Hispanidad.

Este fin de año, la Fuente de la Hispanidad espera a miles de personas, pero no gracias a la Sele. Este 31 de diciembre, el emblemático monumento se convertirá en el centro de una fiesta que promete ser al estilo del Times Square, de Nueva York.

La Municipalidad de Montes de Oca desarrollará el evento Fin de Año Hispanidad, en el que el público podrá recibir el 2026 de una manera peculiar, con una variada agenda de actividades.

Entre estas, destacan varias presentaciones de artistas, cuyos nombres y horarios ya fueron confirmados por la organización.

Los DJ Johel y Criss amenizarán el ambiente desde las 2 p. m. Posteriormente, a las 5:15 p. m., será el turno del vocalista Ramzi, participante de Tu cara me suena. Luego, Marfil pondrá todo el sabor durante una hora, iniciando su presentación a las 6:30 p. m.

Ya entrada la noche, el cantante Mario Quirós tomará el escenario a las 9 p. m. y, a su vez, le dará paso al conjunto Buena Calle, a las 10:30 p.m. El plato fuerte de la velada será un espectáculo de Los Ajenos, quienes dirigirán el fiestón desde las 10:50 p. m., como antecesores del infaltable conteo para recibir el 2026.

Pero no todo será música. A las 7:30 p. m. tendrá lugar una carrera de maletas y, a las 10:30 p. m., se efectuará un acto protocolario de la Municipalidad. Por último, cuando por fin llegue el Año Nuevo, comenzará el juego de pólvora, que se ha descrito como el show de pirotecnia más grande de Costa Rica.

Además, la actividad contará con un área gastronómica con oferta de comida rápida, carnes, cocteles y otras bebidas alcohólicas.

Es importante tener en cuenta que para participar del evento es necesario adquirir entrada en la plataforma NuNuCR.com. Los boletos generales son gratuitos, pero también se habilitaron dos localidades en terrazas.

Estas corresponden a Terraza la Fuente, en el sector sur, y Terraza los Ticos, en la zona norte, ambas con un precio de ¢24.182.