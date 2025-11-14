Fuente de la Hispanidad recibirá el año nuevo al estilo New York: esto es lo que se sabe

La Fuente de la Hispanidad ha sido el lugar 'donde celebran los ticos' según afirmó la Municipalidad de Montes de Oca y por eso desean que este sea el epicentro de fin de año.

La Municipalidad de Montes de Oca anunció que recibirá el año nuevo al mejor estilo del Times Square de Nueva York y con el show de pirotecnia más grande de Costa Rica. La actividad tendrá lugar este 31 de diciembre en la icónica Fuente de la Hispanidad.

El sitio se llenará de colores a medianoche y recibirá a miles de personas en una jornada de música, gastronomía y actividades familiares.

El evento 'Fin de Año Hispanidad’ iniciará a las 2 p. m. y finalizará a la 1 a. m. La organización informó que la agenda incluirá conciertos en vivo, zonas gastronómicas y espacios para niños. La entrada será gratuita, eso sí, el público podrá reservar su espacio en la plataforma NuNuCR.com.

La municipalidad difundió un emotivo video para anunciar la actividad, el cual evoca material audiovisual del año 2014. Ese año Costa Rica avanzó a los cuartos de final del Mundial de Brasil. Esa hazaña motivó que miles de costarricenses se reunieran en la Fuente de la Hispanidad para celebrar.

El recuerdo de esa jornada, precisamente, impulsó la propuesta de esta edición.

Las autoridades esperan que el evento de fin y principio de año llene de nuevo el lugar. La intención es que la comunidad disfrute en un ambiente seguro y familiar.