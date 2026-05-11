¿Sin entrada para Karol G? ¡Habrá segunda fecha en Costa Rica y así puede asegurar su boleto!

Karol G se presentará en dos fechas en el Estadio Nacional como parte de su 'Viajando por el mundo Tropitour'.

¿Se quedó sin entrada para ver a Karol G en Costa Rica? La artista colombiana confirmó una segunda fecha de su Viajando Por el Mundo Tropitour tras agotar los boletos de su primer concierto en el país.

La nueva presentación será el sábado 28 de noviembre de 2026 en el Estadio Nacional, un día después del show originalmente anunciado para el viernes 27, que ya no tiene disponibilidad.

Las entradas para este segundo concierto saldrán a la venta el lunes 11 de mayo a partir de las 5 p. m. en eticket.cr, en preventa exclusiva para tarjetas Mastercard BAC (débito y crédito emitidas en Costa Rica), a través del sitio web eticket.cr.

Una vez agotada esta fase se habilitará la venta general, lo cual será comunicado en las redes sociales de la productora Move Concerts.

Los precios de los boletos varían según la localidad. Las opciones más cercanas al escenario, como 200 Copas Pits 1 y 2, tienen un costo de ¢170.700, mientras que otras alternativas como Gramilla (de pie) cuestan ¢39.500 y Gradería Sur ¢33.400. Todos los montos ya incluyen cargos por servicio e impuestos.

En cuanto a las restricciones, la productora informó que el evento está dirigido, por el momento, a personas mayores de 12 años, mientras la Comisión de Control y Calificación de Espectáculos Públicos emite su resolución final, ya que se solicitó que el concierto sea apto para todo público.

Los menores de edad deberán asistir acompañados por un adulto y únicamente podrán ubicarse en las graderías del Estadio Nacional.

Con esta segunda fecha, Karol G reafirma su fuerte conexión con el público costarricense, que respondió rápidamente agotando el primer concierto en medio día.