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¿Sin entrada para Karol G? ¡Habrá segunda fecha en Costa Rica y así puede asegurar su boleto!

Tras agotarse las entradas para el primer concierto se habilitó una segunda fecha; conozca aquí todos los detalles

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Por Fátima Jiménez
Karol G
Karol G se presentará en dos fechas en el Estadio Nacional como parte de su 'Viajando por el mundo Tropitour'. (Tomada de redes sociales)







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Karol GConcierto internacionalConciertos 2026
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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