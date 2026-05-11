Karol G en Costa Rica: Entradas ya están a la venta

Karol G se presentará en Costa Rica dos años después de agotar entradas en el Estadio Nacional.

La preventa de entradas para el concierto de la cantante colombiana Karol G en Costa Rica inició este lunes 11 de mayo, generando alta expectativa entre sus seguidores.

Los boletos están disponibles a través de la plataforma eticket.cr y, en esta primera etapa, la compra está habilitada exclusivamente para clientes con tarjetas de crédito y débito Mastercard BAC emitidas en Costa Rica.

La venta general se activará una vez que se agoten las entradas destinadas a la preventa, según la demanda.

El espectáculo se realizará el viernes 27 de noviembre de 2026 en el Estadio Nacional, como parte de su gira internacional Viajando por el mundo Tropitour.

El show promete una ambiciosa puesta en escena y un recorrido por los principales éxitos de “La Bichota”, incluidos los temas de su más reciente producción discográfica, Tropicoqueta.

Los precios de las entradas varían según la localidad y oscilan entre ¢33.400 y ¢170.700, montos que ya incluyen cargos por servicio e impuestos.

Las zonas habilitadas son: Pits A y B (¢170.700), Palcos (¢110.000), Platea Especial (¢97.800), Tropicoqueta —de pie y exclusiva para mayores de 18 años— (¢73.500), Platea/Balcón (¢61.300), Sombra Este/Oeste (¢45.600), Gramilla —de pie y también exclusiva para mayores de 18 años— (¢39.500) y Gradería Sur (¢33.400).

En cuanto a las restricciones, la productora informó que el evento está dirigido, por el momento, a personas mayores de 12 años, mientras la Comisión de Control y Calificación de Espectáculos Públicos emite su resolución final, ya que se solicitó que el concierto sea apto para todo público.

Los menores de edad deberán asistir acompañados por un adulto y únicamente podrán ubicarse en las graderías del Estadio Nacional.

Karol G regresará al país tras su última presentación en marzo de 2024, cuando agotó las entradas en este mismo recinto, reafirmando su fuerte conexión con el público costarricense.