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Karol G en Costa Rica: Entradas ya están a la venta

El espectáculo de la colombiana se realizará el viernes 27 de noviembre, en el Estadio Nacional

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Por Fátima Jiménez
Karol G
Karol G se presentará en Costa Rica dos años después de agotar entradas en el Estadio Nacional. (Tomada de redes)







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Karol G en Costa RicaKarol GConciertos
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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