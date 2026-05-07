Concierto de Karol G en Costa Rica: Conozca el precio de las entradas y fecha de venta

Karol G en Costa Rica se presentará el próximo 27 de noviembre en el Estadio Nacional como parte de su gira Tropitour.

La artista colombiana Karol G se reencontrará con su público costarricense el próximo 27 de noviembre en el Estadio Nacional como parte de su gira Viajando por el mundo Tropitour.

La productora nacional Move Concerts, encargada del espectáculo en el país, dio a conocer cuándo saldrán las entradas a la venta y cuál es su costo.

El tour contará con canciones como Si antes te hubiera conocido, Latina foreva y No puedo vivir sin él. Los ticos podrán obtener sus boletos a partir del próximo lunes 11 de mayo, a las 10 a. m., a través del sitio eticket.cr.

Estas son las localidades y el precio de las entradas:

Pits A y B: ¢170.700.

¢170.700. Palcos: ¢110.000.

¢110.000. Platea Especial: ¢97.800.

¢97.800. Tropicoqueta (de pie y exclusiva para mayores de 18 años): ¢73.500.

¢73.500. Platea/Balcón: ¢61.300.

¢61.300. Sombra este/oeste: ¢45.600.

¢45.600. Gramilla (de pie y exclusiva para mayores de 18 años): ¢39.500.

¢39.500. Gradería sur: ¢33.400.

La productora informó en un comunicado: “El concierto de Karol G en Costa Rica será para mayores de 12 años, esto mientras la Comisión de Control y Calificación de Espectáculos Públicos emite su resolución. Los menores de edad deben ir acompañados por un adulto a las localidades ubicadas en las graderías del Estadio Nacional”.

La Bichota ya ha estado en varias ocasiones en el país; incluso, en el 2024 llenó dos veces el reducto de La Sabana en fechas históricas de su tour Mañana será bonito. Ahora, los ticos sacarán de nuevo su mejor traje para disfrutar de un nuevo encuentro con la colombiana.