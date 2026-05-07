Viva

Concierto de Karol G en Costa Rica: Conozca el precio de las entradas y fecha de venta

La colombiana tendrá una gran gira por el mundo que incluye nuevamente nuestro país

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Karol G describió el proyecto como un sueño personal orientado a reunir a las familias frente al televisor.
Karol G en Costa Rica se presentará el próximo 27 de noviembre en el Estadio Nacional como parte de su gira Tropitour. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Karol gConciertos 2026spotlight
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.