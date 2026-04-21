¡Es oficial! Karol G regresa a Costa Rica con su nueva gira: esta es la fecha de su concierto

La artista colombiana Karol G sorprendió a sus fans con la noticia que tanto estaban esperando: las fechas de su nuevo tour. Como ha sido costumbre, Costa Rica se encuentra entre los países escogidos para formar parte de la gira Tropitour.

Lo anunció con una imagen con la leyenda “Viajando por el mundo” y mostrando los países elegidos. Además, publicó un video guardando maletas y preparándose para los esperados conciertos que contarán con canciones como Si antes te hubiera conocido, Latina foreva y No puedo vivir sin él.

Su parada en Costa Rica será el 27 de noviembre, en el Estadio Nacional. La artista pasará por Estados Unidos, Latinoamérica y Europa en una gran gira que ya había anunciado en su presentación en Coachella.

La productora nacional Move Concerts es la encargada del show en el país. “¡Qué chimba lo que nos espera el 27 de noviembre! La reina Karol G traerá a Costa Rica el Viajando por el mundo Tropitour, y vos no podés faltar a la gira más ambiciosa de la artista hasta el momento”, escribieron.

Además, afirmaron que pronto compartirán detalles sobre las entradas y localidades disponibles.

Karol G ya ha estado en varias ocasiones en el país, incluso en el 2024 llenó dos veces el reducto de La Sabana; se trató de fechas históricas de su tour Mañana será bonito. Ahora, los ticos sacarán de nuevo su mejor traje para disfrutar de un nuevo encuentro con la colombiana.