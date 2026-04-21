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¡Es oficial! Karol G regresa a Costa Rica con su nueva gira: esta es la fecha de su concierto

La colombiana tendrá una gran gira por el mundo, que lleva como título ‘Tropitour’

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Por Fiorella Montoya
Karol G
Karol G regresa a Costa Rica con su tour. (CNN en Español)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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