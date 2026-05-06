Karol G regalará más de 300 entradas para su gira mundial ‘Tropitour’: así puede participar

Karol G premiará a seguidores con boletos gratis para su nueva gira mundial tras vender más de 2 millones de entradas.

Karol G anunció una dinámica para regalar entradas de su gira mundial Viajando por el Mundo Tropitour luego de agotar múltiples fechas en distintos países y vender más de 2 millones de boletos en pocos días.

La artista colombiana informó que entregará cinco entradas por cada concierto confirmado en la gira. Como el tour ya supera las 60 fechas, la cifra total de boletos gratuitos supera las 300 entradas para seguidores de todo el mundo.

El recorrido arrancará el 24 de julio en Chicago. La gira incluye presentaciones en estadios de Norteamérica, Sudamérica y Europa. Entre los países confirmados aparecen Colombia, México, Brasil, España y Reino Unido.

El proyecto acompaña el lanzamiento de su más reciente álbum, Tropicoqueta, y llega después del impacto internacional de sus giras anteriores y de su participación como artista principal en Coachella.

El anuncio del tour generó una fuerte respuesta del público. En pocos días, la gira pasó de 39 conciertos a más de 60 fechas por la alta demanda.

A través de sus redes sociales, la artista reaccionó al éxito de la gira y señaló que no esperaba abrir hasta tres y cuatro estadios en algunos lugares debido a la demanda de los seguidores.

Karol G también explicó que la dinámica funciona como una forma de agradecimiento hacia el público por el respaldo a su carrera y a este nuevo proyecto musical.

Según detalló en sus historias de Instagram, quienes deseen participar deben ingresar a la publicación principal del anuncio de la gira. La dinámica consiste en etiquetar a cuatro personas y escribir la ciudad y el país del concierto al que desean asistir.

La publicación donde se desarrolla el concurso ya supera los 2 millones de “me gusta” y acumula más de 200.000 comentarios en redes sociales.

El interés alrededor de Tropitour posiciona la gira como uno de los eventos musicales más esperados del próximo año.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.