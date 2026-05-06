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Karol G regalará más de 300 entradas para su gira mundial ‘Tropitour’: así puede participar

La cantante habilitó una dinámica en Instagram para entregar entradas gratuitas en más de 60 conciertos alrededor del mundo

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Karol G premiará a seguidores con boletos gratis para su nueva gira mundial tras vender más de 2 millones de entradas.
Karol G premiará a seguidores con boletos gratis para su nueva gira mundial tras vender más de 2 millones de entradas. (Instagram/@karolg)







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El Tiempo Colombia

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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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