Si quiere ir al concierto de Tyler the Creator, ¡apúrese!, pues ya quedan pocas entradas: aquí está la información

Tyler, The Creator es también productor, compositor, diseñador y director creativo. En marzo del 2026 dará su primer concierto en Costa Rica.

Hace pocas semanas, el artista estadounidense Tyler, the Creator anunció que Costa Rica será la única parada en Centroamérica de su gira internacional Chromakopia: The World Tour.

Los fans del artista, ganador de dos premios Grammy, han corrido para comprar las entradas y, por lo tanto, ya quedan pocos boletos a la venta para este concierto, que será el 18 de marzo de 2026 en Parque Viva.

Así que si usted todavía está pensando en si ir al espectáculo, le queda poco tiempo para tomar la decisión.

LEA MÁS: Tyler, the Creator incluye a Costa Rica en su gira mundial: estos son los detalles de su concierto

De acuerdo con las productoras One Entertainment y Jogo, encargadas del montaje del show en suelo tico, solo quedan disponibles tiquetes para la localidad de gramilla, que cuenta con disponibilidad limitada. El resto de localidades están agotadas.

Las entradas están a la venta en el sitio eticket.cr. El precio del boleto en gramilla es de ¢39.500.

“Se proyecta un lleno total para esta histórica presentación en suelo tico”, manifestaron las empresas en un comunicado de prensa.

Tyler, the Creator, el exitoso artista que visitará por primera vez a Costa Rica

Con apenas 34 años de edad, Tyler, the Creator tiene casi dos décadas de trayectoria artística como productor, rapero, cantante y hasta comediante; la cual empezó a hacerse masiva en el último lustro.

El hito que lo catapultó a la fama fue su disco Igor (2019), que cautivó a la industria musical con una innovadora exploración entre el hip hop, el R&B, el pop y otros sonidos.

Con apenas 34 años, Tyler, the Creator ya goza de una carrera en la música de casi dos décadas. El doble ganador del Grammy dará concierto en Costa Rica en marzo del 2026. (Archivo)

Esta producción ganó el Grammy a mejor álbum de rap en 2020 y contiene varias canciones que se volvieron éxitos en el orbe. Posteriormente, publicó Call Me If You Get Lost, disco que lo hizo repetir Grammy en la misma categoría en 2022.

En 2024 lanzó Chromakopia, disco que da nombre a la gira con la que se presentará en Costa Rica.