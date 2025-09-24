Viva

Tyler, the Creator en Costa Rica: vea aquí los precios y la fecha de venta de las entradas para su concierto

El espectáculo será el único en Centroamérica. Se realizará el 18 de marzo, en Parque Viva

Por Jessica Rojas Ch.
Tyler, the Creator
Tyler the Creator, ganador de dos premios Grammy, dará concierto en Costa Rica el 18 de marzo, en Parque Viva. (Archivo)







Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

