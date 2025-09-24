Tyler, the Creator en Costa Rica: vea aquí los precios y la fecha de venta de las entradas para su concierto

Tyler the Creator, ganador de dos premios Grammy, dará concierto en Costa Rica el 18 de marzo, en Parque Viva.

Las entradas para el concierto que presentará Tyler, the Creator en Costa Rica ya están a la venta, así lo confirmaron las productoras One Entertainment y Jogo, encargadas del montaje del recital.

El artista, ganador de dos premios Grammy, incluyó a nuestro país como único destino en Centroamérica de su gira mundial, lla cual lleva por nombre Chromakopia: The World Tour.

El show será el 18 de marzo de 2026, en Parque Viva.

Entradas para ver a Tyler, the Creator en concierto en Costa Rica

La preventa de entradas para este espectáculo inició este miércoles 24 de setiembre en el sitio eticket.cr.

La preventa se realizará de la siguiente manera:

Clientes de American Express: miércoles 24 y jueves 25 de setiembre.

Tarjetahabientes de BAC Credomatic: viernes 26 y sábado 27 de setiembre.

Venta general (todas las tarjetas): a partir del domingo 28 de setiembre.

Tyler, The Creator es también productor, compositor, diseñador y director creativo. En marzo del 2026 se presentará en concierto en Costa Rica. (Archivo)

La producción informó de que se habilitará el beneficio de Tasa Cero a tres meses para compras con tarjetas seleccionadas. Además, se pondrán a disposición paquetes VIP con beneficios exclusivos para los fans, que incluirán experiencias únicas alrededor del concierto.

Los precios y localidades son:

Gramilla: ¢39.500.

Sectores 401-405-501-505: ¢49.500.

Sectores 402-404-502-504: ¢54.400.

Sectores 403-503: ¢59.500.

Golden Circle: ¢64.500.

