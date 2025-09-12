Tyler, the Creator incluye a Costa Rica en su gira mundial: estos son los detalles de su concierto

Tyler, the Creator es uno de los músicos más innovadores y exitosos de la última década. Su trabajo le ha valido dos premios Grammy.

Tyler, the Creator uno de los artistas más exitosos de la última década, sorprendió al incluir a Costa Rica entre los 8 selectos destinos que integrarán su gira internacional Chromakopia: The World Tour.

El artista hizo el anuncio a través de su cuenta de Instagram, donde subió una imagen con las fechas de su tour. El estadounidense se presentará en Parque Viva, el próximo 18 de marzo de 2026.

Curiosamente, Costa Rica es uno de los tres países donde su concierto será exclusivo y no parte de un festival. La lista completa de las fechas confirmadas para su gira, a realizarse el año entrante, es la siguiente:

13-15 marzo, en Buenos Aires, Argentina, como parte del Lollapalooza Argentina

13-15 marzo, en Santiago de Chile, como parte del Lollapalooza Chile

18 marzo, en Parque Viva, en la Guácima de Alajuela

20-22 marzo, en Bogotá, Colombia, como parte del festival Estéreo Picnic

20-22 marzo, en São Paulo, Brasil, en el marco del Lollapalooza Brasil

24 marzo, en Ciudad de México, México

29 marzo, en Guadalajara, México

31 marzo, en San Juan, Puerto Rico

Con apenas 34 años de edad, Tyler, the Creator tiene casi dos décadas de trayectoria artística como productor, rapero, cantante y hasta comediante; la cual empezó a hacerse masiva en el último lustro.

El hito que lo catapultó a la fama fue su disco Igor (2019), que cautivó a la industria musical con una innovadora exploración entre el hip hop, R&B, el pop y otros sonidos.

Esta producción ganó el Grammy a Mejor álbum de rap en 2020 y contiene varias canciones que se volvieron éxitos en el orbe. Posteriormente, publicó Call Me If You Get Lost, disco que lo hizo repetir Grammy en la misma categoría en 2022.

En 2024 lanzó Chromakopia, disco que da nombre a la gira con la que se presentará en Costa Rica.

De momento, no hay mayores detalles sobre la productora que se encargará del evento, ni sobre la venta de entradas.