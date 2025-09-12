Viva

Tyler, the Creator incluye a Costa Rica en su gira mundial: estos son los detalles de su concierto

El artista, ganador de dos premios Grammy, hizo un sorpresivo anuncio que alegrará a sus seguidores en suelo tico

Por Juan Pablo Sanabria
Tyler, the Creator
Tyler, the Creator es uno de los músicos más innovadores y exitosos de la última década. Su trabajo le ha valido dos premios Grammy. (AFP)







Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

