Si le gustó ‘The Mandalorian’, esta nueva serie de Star Wars le interesará

'Star Wars: Skeleton Crew' es la nueva apuesta de Disney Plus para continuar expandiendo el universo de producciones de la franquicia. Foto: IMDb

El universo Star Wars parece no tener límites y, de tenerlos, se encuentran en una galaxia muy, muy lejana. A la larga lista de películas, la franquicia suma series que han cosechado mayor o menor éxito. Justamente, The Mandalorian es una de las propuestas que logró gran repercusión y, por esto, Disney Plus apuesta a un nuevo programa relacionado llamado Skeleton Crew.

El 2 de diciembre, la plataforma estrenará los dos primeros episodios de esta nueva serie. La producción sigue la historia de cuatro niños que se pierden entre las galaxias. Sin un camino claro de regreso a casa, deberán enfrentarse a desafíos que pondrán a prueba su valentía y lealtad.

LEA MÁS: ‘The Mandalorian’: todo lo que debe saber de la serie derivada de ‘Star Wars’ exclusiva de Disney+

El programa cuenta con un elenco encabezado por Jude Law, y está ambientado en la misma línea temporal que The Mandalorian y Ahsoka. Esta abre las posibilidades a que Grogu (conocido por muchos fans como Baby Yoda) y Pedro Pascal puedan tener una sorprendente aparición.

Jude Law interpreta a Jod Na Nawood, un misterioso adulto que guía a este grupo de jóvenes protagonistas. Aunque de su papel se sabe poco, los adelantos sugieren que su presencia será clave para el desarrollo de la historia.

LEA MÁS: Vuelve ‘The Mandalorian’ para mantener a Pedro Pascal como favorito de la TV

A su lado, se destacan talentos emergentes que darán vida al cuarteto de muchachos perdidos. Este grupo infantil estará conformado por Ravi Cabot-Conyers como Wim, Kyriana Kratter como KB, Robert Timothy Smith como Neel y Ryan Kiera Armstrong como Fern.

Detrás de cámaras, Skeleton Crew cuenta con un equipo de lujo liderado por Jon Watts, director de la trilogía más reciente de Spider-Man, y quien creó la serie junto con Christopher Ford. Además, los veteranos de la franquicia, Jon Favreau y Dave Filoni, se mantienen como productores ejecutivos.

Luego de los dos primeros episodios que se estrenarán el 2 de diciembre, la serie continuará con capítulos semanales cada domingo. El tercer capítulo llegará el 10 de diciembre, seguido del cuarto el 17. El quinto se lanzará el 24 de diciembre como un regalo de Navidad para los fans, mientras que el sexto cerrará el 2024 el 31 de diciembre. Los últimos dos episodios estarán disponibles el 7 y 14 de enero de 2025, marcando un inicio emocionante para el nuevo año.