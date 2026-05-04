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Shakira en Brasil: las imágenes del día en que la colombiana reunió a más de 2 millones de fans en una playa

La artista rompió un récord de asistencia, por encima de conciertos de Madonna y Lady Gaga

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Por Fiorella Montoya y AFP
La artista colombiana Shakira durante su concierto en Copacabana en Río de Janeiro, Brasil junto a Ivete Sangalo el 2 de mayo del 2026.
Shakira no para de sumar éxitos. La colombiana demostró en Brasil que su poderío artístico es un fenómeno mundial. (PABLO PORCIUNCULA/AFP)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

AFP

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