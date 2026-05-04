Shakira en Brasil: las imágenes del día en que la colombiana reunió a más de 2 millones de fans en una playa

Shakira no para de sumar éxitos. La colombiana demostró en Brasil que su poderío artístico es un fenómeno mundial.

Bajo la luna llena, en la icónica playa de Copacabana en Río de Janeiro, la estrella del pop latino Shakira deleitó el sábado 2 de mayo a una marea humana. Durante más de dos horas, cargadas de hits y palabras de amor por Brasil, la colombiana superó a artistas como Madonna y Lady Gaga al reunir a más de 2 millones de personas en ese mismo lugar.

Una loba —como se conoce a la cantante colombiana—, formada con drones, se proyectó en el cielo minutos antes de su aparición en el escenario. Minutos después, Shakira subió a tarima vestida con los colores brasileños, en medio del chasquido de abanicos del público.

Además de interpretar éxitos como Hips don’t lie, La bicicleta, La tortura y Estoy aquí, Shakira sumó al show el talento de los hermanos Caetano Veloso y Maria Bethania, leyendas de la música popular de Brasil, y la estrella pop Anitta, con quien bailó funk de estilo local.

Con este show, en el que cambió diez veces de vestuario, la artista de 49 años ha seguido los pasos de Madonna, que actuó en estas arenas en 2024 ante 1,6 millones de personas, y Lady Gaga, que reunió a 2,1 millones en 2025, según los organizadores. Shakira lo hizo frente a 2,2 millones.

En Copacabana —rebautizada esa noche como Lobacabana— los vendedores abarrotaron la arena y la calle ofreciendo abanicos, gorras y camisetas. Incluso, los comerciantes ofrecieron frasquitos con “Lágrimas de Shakira”, un guiño al título de la gira.

Con 100 millones de discos vendidos, cuatro premios Grammy y 15 Grammy Latinos, Shakira ha conquistado a varias generaciones con éxitos como la Bzrp Music Sessions, Vol. 53, el tema que grabó tras su separación del exfutbolista Gerard Piqué y con el que cerró el megashow del sábado en Brasil.

Shakira lució eufórica durante su concierto en Brasil. Su energía fue contagiosa. (PABLO PORCIUNCULA/AFP)

En Copacabana, Shakira salió al escenario con una bandera de Brasil y vestimenta alusiva. (DANIEL RAMALHO/AFP)

Shakira se funde en un cariñoso abrazo a Ivete Sangalo, otra de las artistas invitadas al megashow de la colombiana en Brasil. (DANIEL RAMALHO/AFP)

Uno de los 10 cambios de traje que tuvo Shakira en Brasil. La colombiana derrochó talento y estilo. (PABLO PORCIUNCULA/AFP)

Para poder disfrutar de Shakira entre tanta gente, la organización del concierto colocó decenas de pantallas gigantes en la playa. (MAURO PIMENTEL)