Concierto histórico de Shakira en Brasil se tiñe de tragedia por mortal accidente

Antes de su presentación en Brasil, Shakira dio otro concierto masivo, en México, para más de 400.000 personas.

Shakira dará un concierto histórico en Brasil, en un enorme escenario gratuito que espera reunir a más de 1,5 millones de personas en Copacabana, Río de Janeiro. Sin embargo, a menos de una semana de la fecha pactada, el espectáculo se tiñe de tragedia.

Durante el montaje del escenario, esta tarde, un trabajador murió en un accidente al ser aplastado por parte de una estructura. De acuerdo con la Policía Militar, el empleado, que se desempeñaba como técnico en seguridad laboral, fue trasladado al Hospital Municipal Miguel Couto, en Gávea, pero no sobrevivió.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que el hombre queda atrapado en los herrajes y sus compañeros de trabajo lo auxilian con ayuda de maquinaria hidráulica. El caso será investigado por la 12ª Comisaría de Policía (Copacabana).

Detalles del incidente

Según el Cuerpo de Bomberos, los profesionales en el lugar informaron que el trabajador sufrió el aplastamiento de los miembros inferiores en un sistema de elevación. Antes de la llegada de los equipos de rescate, la víctima ya había sido retirada del equipo por otros empleados presentes.

Militares del tercer Grupo Marítimo (GMAR-Copacabana) iniciaron la atención prehospitalaria de la víctima, quien fue conducida al Hospital Municipal Miguel Couto.

Magnitud del concierto de Shakira

Según la organización, el escenario que se está montando es el más grande de los conciertos de “Todo Mundo no Rio”. La estructura, de 1,500 metros cuadrados, tendrá casi el doble del tamaño de la utilizada por Madonna en 2024.

El concierto gratuito de Shakira tendrá lugar el próximo 2 de mayo.