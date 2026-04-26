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Concierto histórico de Shakira en Brasil se tiñe de tragedia por mortal accidente

La artista colombiana se presentará el 2 de mayo de forma gratuita

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Por Juan Pablo Sanabria
Shakira concierto en Brasil
Antes de su presentación en Brasil, Shakira dio otro concierto masivo, en México, para más de 400.000 personas. (AFP)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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