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Shakira: ‘Estoy orgullosa de saber que voy a cantar en el altar del planeta’

La artista colombiana impulsa la expectativa con mensajes, colaboraciones y un espectáculo que será el más grande del evento en Río

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Por O Globo / Brasil / GDA
(FILES) Colombian singer Shakira performs onstage during her Las Mujeres Ya No Lloran World Tour at the Jorge "El Magico" Gonzalez Stadium in San Salvador on February 8, 2026. The Colombian star Shakira will close her world tour in Madrid in September, announced her promoter in the country on March 23, 2026. (Photo by Marvin RECINOS / AFP)
Shakira afina detalles para Copacabana con nuevo video, colaboraciones y un escenario de gran escala en el evento “Todo Mundo no Rio”. (MARVIN RECINOS/AFP)







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