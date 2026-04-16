Shakira: ‘Estoy orgullosa de saber que voy a cantar en el altar del planeta’

Shakira afina detalles para Copacabana con nuevo video, colaboraciones y un escenario de gran escala en el evento “Todo Mundo no Rio”.

La cantante colombiana Shakira intensificó la expectativa por su presentación gratuita en Copacabana en Brasil, prevista para el próximo 2 de mayo, con mensajes y videos dirigidos a su público.

La artista participará en el evento “Todo Mundo no Rio”, que en años anteriores reunió a figuras como Madonna en 2024 y Lady Gaga en 2025. La cita se realiza en las arenas de Copacabana y atrae a miles de asistentes.

En redes sociales, Shakira compartió una publicación en la que expresó su orgullo por cantar en el que considera el “altar del planeta”.

En otro video, la cantante apareció con la camiseta de la selección brasileña frente a alimentos típicos como coxinha, brigadeiro y pan de queso. Indicó en tono jocoso que luego iniciaría una dieta para llegar en forma al espectáculo. También mencionó su intención de presentarse con un estilo inspirado en Brasil.

Nueva música y vínculo con Brasil

Shakira lanzó este jueves el videoclip de Algo Tú, una colaboración con el colombiano Beéle. La producción tomó cerca de seis meses.

La artista mantiene una etapa marcada por colaboraciones. El pasado 9 de abril estrenó junto a Anitta el tema Choka Choka, que formará parte del nuevo álbum de la brasileña.

Un escenario de gran escala

El montaje del espectáculo ya avanza en el Posto 2 de Copacabana, frente al hotel Copacabana Palace. La escenografía se instalará en la última semana previa al evento.

El productor Luiz Guilherme Niemeyer informó que el escenario de Shakira será el más grande de las tres ediciones. Tendrá 1.345 metros cuadrados y una pasarela de 25 metros para acercar a la artista al público.

En la playa se colocan 16 torres de iluminación con pantallas. En el escenario principal se ubicará otro telón de 500 metros cuadrados.

Activaciones previas al concierto

La organización instaló un panel de 74,5 metros de ancho y 10 metros de alto en la entrada del túnel Engenheiro Coelho Cintra, que conecta Botafogo con Copacabana. El objetivo es dar la bienvenida a los asistentes.

Además, en los domingos previos al evento, los días 19 y 26, se impartirán clases de baile frente al escenario. Los instructores enseñarán la coreografía de Waka Waka, una de las canciones más conocidas de la artista.

Shakira llegará a Río de Janeiro pocos días antes del concierto.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.