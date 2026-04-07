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Shakira alcanza récord Guinness y confirma su dominio global en la música

El montaje del escenario y el impacto en redes anticipan un evento masivo en Río de Janeiro con cifras récord

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Por O Globo / Brasil / GDA
(FILES) Colombian singer Shakira performs onstage during her Las Mujeres Ya No Lloran World Tour at the Jorge "El Magico" Gonzalez Stadium in San Salvador on February 8, 2026. The Colombian star Shakira will close her world tour in Madrid in September, announced her promoter in the country on March 23, 2026. (Photo by Marvin RECINOS / AFP)
Shakira rompe récord Guinness y prepara un concierto de gran escala en Copacabana con alta repercusión global. (MARVIN RECINOS/AFP)







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