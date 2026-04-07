Shakira alcanza récord Guinness y confirma su dominio global en la música

La cantante colombiana Shakira alcanzó un nuevo hito en su carrera. La artista ingresó al Guinness World Records como la intérprete hispana con mayor recaudación en la historia. El reconocimiento coincide con la alta expectativa por su próximo concierto en Brasil.

El espectáculo se realizará el 2 de mayo en la playa de Copacabana. A menos de un mes del evento, la producción avanzó con el montaje del escenario. La estructura tendrá 1.345 m² y una pasarela de 25 metros de longitud.

El montaje incorpora un fuerte componente visual. El escenario incluirá 500 m² de pantallas LED. La plataforma estará a 2,20 metros sobre la arena. La organización indicó que es el escenario más grande instalado en esa playa.

La producción también colocará 16 torres a lo largo del área frente al escenario. Estas estructuras tendrán sistemas de sonido y video. Cada pantalla LED contará con 45 m² para ampliar la visibilidad del público.

En paralelo, la artista mantiene cifras destacadas en Europa. Su residencia en España entre setiembre y octubre suma 11 conciertos confirmados. La venta alcanza cerca de 600.000 entradas.

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