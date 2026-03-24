¿Cómo será el regreso de Shakira a España? Los detalles del ambicioso plan para el final de su gira

Tras ocho años de ausencia, Shakira elige la capital española para finalizar su gira en setiembre mediante una producción masiva en un recinto efímero.

La estrella colombiana Shakira eligió a Madrid como el escenario para el cierre definitivo de su actual gira mundial, según informó Live Nation.

Estas actuaciones marcan el regreso de la cantante a los escenarios de España tras ocho años de ausencia. Sus últimas presentaciones en ese país ocurrieron en el 2018.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, adelantó que la artista llegará en setiembre para ofrecer seis presentaciones iniciales. El jerarca añadió que la cifra de espectáculos podría aumentar hasta alcanzar un total de diez fechas.

Los conciertos confirmados están programados para los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de setiembre. Pino Sagliocco, presidente de Live Nation en España, explicó en rueda de prensa que el evento representa una celebración de la vida y de la cultura latina. La empresa levantará un recinto efímero denominado estadio Shakira al sur de Madrid, con una capacidad para 50.000 personas.

En una entrevista con el diario El País, la intérprete de 49 años manifestó que en España planea una producción sin precedentes. La artista inició en febrero del 2025 su recorrido mundial titulado Las mujeres ya no lloran. Este nombre surge de la canción que grabó con Bizarrap tras su separación del exfutbolista Gerard Piqué.

La cantante mantiene un éxito masivo tras reunir a 400.000 personas en un concierto gratuito en México a inicios de marzo. Shakira reconoció ante la justicia española en noviembre del 2023 su culpabilidad en un caso de fraude fiscal. El acuerdo evitó un juicio mediante el pago de una multa superior a los 7,3 millones de euros.

Previamente, la artista desembolsó 17,45 millones de euros para regularizar su estatus ante el fisco español.