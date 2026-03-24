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¿Cómo será el regreso de Shakira a España? Los detalles del ambicioso plan para el final de su gira

La artista colombiana ofrecerá conciertos en Madrid en un recinto diseñado exclusivamente para el final de su gira mundial en setiembre

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Por AFP
(FILES) Colombian singer Shakira performs onstage during her Las Mujeres Ya No Lloran World Tour at the Jorge "El Magico" Gonzalez Stadium in San Salvador on February 8, 2026. The Colombian star Shakira will close her world tour in Madrid in September, announced her promoter in the country on March 23, 2026. (Photo by Marvin RECINOS / AFP)
Tras ocho años de ausencia, Shakira elige la capital española para finalizar su gira en setiembre mediante una producción masiva en un recinto efímero. (MARVIN RECINOS/AFP)







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