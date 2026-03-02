Concierto de Shakira en el Zócalo de Ciudad de México rompe récord con 400.000 asistentes

El concierto masivo posicionó a Shakira como la artista con mayor convocatoria en la historia reciente del Zócalo capitalino.

La cantante colombiana Shakira reunió a 400.000 personas en el Zócalo de Ciudad de México. La cifra la informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, tras el concierto masivo en la Plaza de la Constitución.

Con ese dato, la artista alcanzó un nuevo récord de asistencia en un concierto gratuito en ese espacio. Superó por 100.000 personas la marca anterior.

Durante la presentación, Shakira interpretó temas emblemáticos de distintas etapas de su carrera. Incluyó baladas de sus inicios y éxitos recientes que la mantienen vigente en plataformas digitales y escenarios internacionales.

El espectáculo formó parte de su gira internacional. La convocatoria reflejó su poder de atracción en América Latina. También evidenció su arraigo en México, país donde cuenta con una base sólida de seguidores y donde ya se presentó en ocasiones anteriores en la Plaza de la Constitución.

Antes de este concierto, el récord de asistencia en el Zócalo lo tenía Los Fabulosos Cadillacs. La agrupación reunió a 300.000 personas en la plancha capitalina.

El concierto masivo posicionó a Shakira como la artista con mayor convocatoria en la historia reciente del Zócalo capitalino. (El Universal/Hugo Salvador)

En segundo lugar figuraba Grupo Firme, que en 2022 congregó a 280.000 asistentes.

El británico Paul McCartney ocupaba otra de las posiciones destacadas. En 2012 convocó a 230.000 personas en el mismo sitio.

Con las 400.000 personas reportadas, Shakira se colocó en el primer lugar de los conciertos gratuitos con mayor asistencia en el Zócalo de Ciudad de México.

