Shakira dará un show gratuito a millones en la playa de Brasil: la expectativa es tremenda

Tras el éxito de Madonna y Lady Gaga en Copacabana, la alcaldía de Rio de Janeiro confirmó a la colombiana en ese monumental escenario. ¿Superará el récord de convocatoria?

Por AFP
Eventos de este tipo en la playa de Copacabana suelen atraer a millones de espectadores frente a un palco al aire libre por el que ya pasaron artistas como los Rolling Stones, Stevie Wonder y Rod Stewart. (AFP STRINGER/AFP)







