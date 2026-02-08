Viva

Arranca la residencia de Shakira en El Salvador: así fue su primera noche en Centroamérica

Entradas agotadas y miles de viajeros regionales marcaron el inicio de la residencia de Shakira en San Salvador

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez y La Prensa Gráfica / El Salvador / GDA
Shakira arrancó el 7 de febrero una residencia de cinco fechas en El Salvador, con lleno total, visitantes regionales y alta ocupación hotelera.
Shakira arrancó el 7 de febrero una residencia de cinco fechas en El Salvador, con lleno total, visitantes regionales y alta ocupación hotelera. Foto: (Francisco Rubio/La Prensa Gráfica)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGShakiraCentroaméricaEl Salvador
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

La Prensa Gráfica El Salvador

La Prensa Gráfica / El Salvador / GDA

La Prensa Gráfica fue fundada el 10 de mayo de 1915, por José Dutriz. Se caracteriza por su perfil objetivo y su impulso en el periodismo investigativo. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.