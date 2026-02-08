Arranca la residencia de Shakira en El Salvador: así fue su primera noche en Centroamérica

Shakira arrancó el 7 de febrero una residencia de cinco fechas en El Salvador, con lleno total, visitantes regionales y alta ocupación hotelera. Foto:

La cantante colombiana Shakira inició el sábado 7 de febrero su residencia en El Salvador con el primero de cinco conciertos programados en el Estadio Jorge “Mágico” González. El evento forma parte de su gira Las mujeres ya no lloran World Tour y constituye la única visita de la artista a Centroamérica.

La residencia incluye presentaciones los días 7, 8, 12, 14 y 15 de febrero. Las entradas para las cinco fechas se agotaron, con localidades cuyos precios oscilaron entre $45 y $275. Cada concierto cuenta con una asistencia estimada superior a las 20.000 personas.

El inicio de la residencia se da tras un hito en la carrera de la artista. De acuerdo con datos reportados por Billboard, Las mujeres ya no lloran World Tour se convirtió en la gira latina más taquillera de la historia, con una recaudación acumulada de $421,6 millones y 3,3 millones de boletos vendidos en 86 conciertos.

Con estas cifras, Shakira superó el récord previo establecido por el Luis Miguel Tour 2023-24.

Para el primer concierto se desplegó un operativo de seguridad integrado por más de 3.000 agentes de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, además de personal de Protección Civil para atención prehospitalaria. La apertura de puertas se realizó a las 4 p. m., con un artista invitado a las 6 p. m. y la salida de Shakira al escenario a las 8 p. m.

Comprometidos y enfocados 🫡🇨🇴🇸🇻



Los ojos del mundo están sobre El Salvador y estamos listos para garantizar la seguridad y el orden en la residencia de la cantante colombiana Shakira. 🎶🎤



3000 efectivos de la Policía y @FUERZARMADASV integran los dispositivos del… pic.twitter.com/jmOdK9rElP — PNC El Salvador (@PNCSV) February 7, 2026

El ingreso de la artista al estadio se realizó mediante la denominada “caminata con la Loba”, una dinámica que formó parte del espectáculo de la primera noche y que contó con la participación de figuras del entretenimiento, el deporte y las redes sociales salvadoreñas.

El impacto del evento también se reflejó en el sector turístico. Autoridades reportaron ocupación hotelera total en San Salvador y zonas de playa durante el primer fin de semana de conciertos. Se prevé la llegada de al menos 30.000 visitantes procedentes de Guatemala, además de público de Honduras, México, Estados Unidos y Canadá.

Durante este primer concierto, Shakira interpretó un repertorio de 26 canciones que recorrió distintas etapas de su carrera, desde producciones de los años noventa hasta sus lanzamientos más recientes. El espectáculo incluyó un despliegue de luces, pantallas y producción escénica de gran formato.

Lista de canciones (setlist)

La Fuerte Girl Like Me Las de la Intuición Estoy Aquí Empire Inevitable Te Felicito TQG Don’t Bother Acróstico Copa Vacía La Bicicleta La Tortura Hips Don’t Lie Chantaje Monotonía Soltera Si Te Vas Última Ojos Así Pies Descalzos, Sueños Blancos Antología Suerte Waka Waka Loba BZRP Music Sessions #53

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.