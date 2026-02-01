El Salvador convierte los conciertos de Shakira en una vitrina turística internacional

Los conciertos de Shakira impulsan un plan turístico en El Salvador que combina espectáculos, rutas y alta ocupación hotelera en la capital.

El Salvador activó un plan turístico integral con motivo de los conciertos de Shakira, programados para los días 7, 8, 12, 14 y 15 de febrero en el Estadio Jorge “Mágico” González. La estrategia busca capitalizar la llegada masiva de visitantes y posicionar al país como sede de grandes espectáculos internacionales.

La artista colombiana incluyó a El Salvador en su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. El Gobierno y el sector privado aprovecharon esta agenda para ofrecer una experiencia que combina música, gastronomía y cultura, dirigida tanto a turistas nacionales como internacionales.

Como eje central de la iniciativa, las autoridades habilitaron la plataforma quechivoaqui.sv/shakira. El sitio reúne rutas recomendadas para conocer destinos de montaña, playa y ciudad, además de sugerencias gastronómicas y la agenda oficial de la cantante.

Uno de los elementos más destacados del portal es la posibilidad de comprar entradas para los conciertos y reservar paquetes turísticos desde un mismo espacio digital. Las opciones incluyen experiencias diseñadas para distintos perfiles de visitantes.

El plan contempla la coordinación entre operadores públicos y privados. Los paquetes integran alojamiento, transporte y accesos preferenciales a los eventos. El objetivo es facilitar la estadía y ampliar el recorrido turístico de quienes visitan el país por los conciertos.

El Ministerio de Turismo indicó que estas acciones forman parte de una estrategia orientada a atraer más visitantes y fortalecer la imagen internacional de El Salvador como destino competitivo en la región.

La guía turística oficial propone un itinerario con destinos emblemáticos del país. Entre los sitios recomendados figuran el Centro Histórico de San Salvador, El Boquerón, Juayúa, Cerro Verde, las playas de Surf City, Sunset Park, Conchagua, El Tunco y la Zona Rosa.

La presentación de Shakira en el Estadio Jorge “Mágico” González proyecta una asistencia masiva. Se espera la llegada de turistas provenientes de diversas partes del mundo, atraídos por el espectáculo y la oferta complementaria.

La Cámara Salvadoreña de Turismo reportó que, tras el anuncio de los conciertos, la ocupación hotelera en la capital superó el 90%, lo que representa un impacto positivo para la economía local.

Desde el sector oficial se destacó que el país avanza en su consolidación como referente regional para eventos internacionales, al integrar entretenimiento de alto nivel con una oferta turística diversa y organizada.

