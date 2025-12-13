Shakira tenía a Costa Rica pendiente de un anuncio que ya se hizo oficial

Shakira ha llevado por el mundo su gira internacional 'Las mujeres ya no lloran'. Costa Rica no ha sido uno de sus destinos.

Shakira ha dado únicamente dos conciertos en Costa Rica y el último fue hace casi 15 años. Por eso, cada leve rumor de su esperado regreso pone en vilo a sus miles de fanáticos en el país.

Recientemente, la cantante colombiana despertó las ilusiones, al afirmar en una entrevista que este 2026 se presentaría en vivo en Centroamérica. Tal aseveración, sin dudas, daba para especular que pronto se vería a la intérprete de Pies descalzos en suelo tico.

Ahora, estos rumores llegan a su fin... aunque se tornan en una noticia desalentadora para sus seguidores costarricenses. En efecto, Shakira se presentará en la región, pero eligió a El Salvador como su único destino en el istmo.

La estrella cafetera dará tres conciertos seguidos en ese país, según confirmó este viernes la productora Two Shows.

“El Salvador será escenario de uno de los eventos musicales más importantes de los próximos años. La superestrella global Shakira presentará una residencia exclusiva con tres conciertos los días 12, 14 y 15 de febrero de 2026 en el estadio Mágico González”, dicta el comunicado compartido al medio salvadoreño La Prensa Gráfica.

Así que, de momento, Costa Rica tendrá que seguir esperando. Eso sí, así como el reciente espectáculo de Bad Bunny atrajo a cientos de centroamericanos al país, no es raro que suceda lo mismo en El Salvador.

Si lo tienta la idea, debe conocer que, según se informó, "los precios de las entradas oscilarán entre $45 y $275 (¢22.500 y ¢137.500, aproximadamente), convirtiéndose en algunos de los más accesibles para un show de esta magnitud en los últimos tiempos".