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Padre de Shakira fue internado en Cuidados Intensivos: artista se enteró horas antes de cantar en Brasil

Debido a la noticia, la colombiana salió tarde al escenario, en el que se presentó frente a más de dos millones de personas

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Por Jessica Rojas Ch.
La cantante colombiana Shakira ha manifestado una profunda admiración y amor por su padre William Mebarak. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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