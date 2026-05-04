Padre de Shakira fue internado en Cuidados Intensivos: artista se enteró horas antes de cantar en Brasil

El sábado 2 de mayo, la cantante colombiana Shakira marcó un hito en la historia de la música al reunir a más de dos millones de personas en un concierto gratuito que presentó en Copacabana, Río de Janeiro; sin embargo, momentos antes de brillar en el escenario, la colombiana recibió una dura noticia: su padre había sido ingresado de emergencia a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital.

Según reportó Caracol TV, ¡Hola! y también O Globo de Brasil, William Mebarak (94 años), padre de la barranquillera, sufrió una isquemia (disminución o interrupción del flujo sanguíneo) la mañana del sábado.

Mebarak fue internado en el centro médico y se mantuvo allí durante 24 horas; después de ese tiempo fue trasladado a un cuarto de recuperación, por lo que se asume que se encuentra estable.

Esta no es la primera vez que la salud del padre de la intérprete de Waka-Waka preocupa a la artista y a sus fans. En el 2022 sufrió una caída que afectó su salud y, en el 2023, fue sometido a una operación por hidrocefalia.

Pese a la preocupación, Shakira se presentó con éxito en el espectáculo, que se convirtió como uno de los más grandes conciertos gratuitos de la historia.

Shakira ha manifestado admiración por su padre en varias entrevistas, incluso en algunas declaraciones con las cuales detalló el estado de salud de Mebarak: “Lo que él ha aguantado y superado físicamente, a su edad, no tiene explicación alguna. Ha soportado seis operaciones, dos covid, dos caídas, un sangrado cerebral, afectación neurológica, una neumonía, y sigue con su sonrisa iluminando la vida de las personas que lo amamos”, aseveró.