Sentencian a codueña de Miss Universo a dos años de cárcel

Jakkaphong 'Anne' Jakrajutatip, codueña de Miss Universo, está en fuga. Las autoridades de Tailandia la buscan desde hace más de un mes.

En una noticia que sacudió al mundo de los reinados de belleza, se dio a conocer que Jakkaphong Anne Jakrajutatip, codueña de Miss Universo, fue sentenciada a dos años de cárcel. De acuerdo con medios internacionales como las revistas People y Hola!, la empresaria tailandesa, quien también es fundadora de JKN Global Group, fue declarada culpable de fraude.

“El tribunal de Bangkok South Kwaeng dictó la sentencia el viernes 26 de diciembre, luego de encontrarla culpable por un fraude relacionado con una inversión en bonos corporativos por $951.927″, explicó People.

Hola! amplió sobre la demanda y la sentencia, y afirmó que el fraude está relacionado con bonos corporativos con los cuales la empresaria engañó a un inversionista. “Los acusados habrían presentado información falsa y ocultado hechos clave sobre la salud de la empresa JKN Global Group para convencer al demandante de invertir”, se lee en la nota de la revista internacional.

Lo más curioso de la situación es que Jakrajutatip no se presentó a la corte y ahora es considerada en fuga. Algunos informes de medios locales sugieren que podría estar en México. La empresaria ha estado bajo una orden de arresto por más de un mes.