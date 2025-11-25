Codueña de Miss Universo tiene orden de arrestro y Miss Noruega lanza graves acusaciones de amaño

Miss Universo está siendo sacudido por un sismo de polémicas, cuyas réplicas son cada vez más constantes y fuertes. Ahora, una orden de arrestro contra la copropietaria de la franquicia y unas duras declaraciones de la Miss Noruega dan la vuelta al mundo.

El primer caso envuelve a Jakkaphong Anne Jakrajutatip, principal accionista del conglomerado JKN Global Group (dueño del certamen). Recientemente, un tribunal de Tailandia emitió una orden de arresto contra la empresaria, por un caso de supuesto fraude, por un valor cercano a $1 millón.

La orden fue emitida por no comparecer en un caso penal, confirmó este martes la corte de Bangkok South Kwaeng, encargada del proceso, sin agregar más detalles al respecto.

Además, según el medio tailandés The Nation, estaba previsto que la empresaria escuchara hoy la sentencia del caso, pero no acudió a la corte.

Anne, como es conocida en el mundo empresarial, es la principal accionista del grupo que adquirió Miss Universo en octubre de 2022 por $20 millones a IMG Worldwide LLC, con sede en Nueva York.

La magnate de medios tailandesa, de 46 años, considerada por Forbes una de las mujeres transgénero más ricas del mundo, renunció a su cargo de directora de JKN en junio, después de que la Oficina de la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia confirmara investigaciones contra ella y su hermana, Pimuma Jakrajutatip.

Miss Noruega acusa supuesta corrupción en Miss Universo 2025

La Miss Noruega 2025, Leonora Lysglimt-Rodland, se viralizó por su particular traje típico inspirado en un salmón. (LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP)

Como si esto no fuera poco, Leonora Lysglimt-Rødland, quien representó a Noruega en Miss Universo 2025, lanzó unas incendiaras aseveraciones, en las que acusa al certamen de estar amañado.

“Ya habían elegido su Top 10 antes de la final, como 15 días antes. Así que todos nos sentimos muy decepcionados cuando nos enteramos. Era como: ‘¿Qué sentido tiene competir si la organización de Miss Universo ya ha tomado una decisión?’”, dijo Leonora Lysglimt-Rødland, Miss Noruega, a través de un live de Instagram.

El comentario de la modelo noruega generó una ola de reacciones en redes sociales, donde fans del certamen debatieron si el concurso podría estar arreglado.

Aunque la modelo no presentó pruebas ni señaló responsables, sus palabras bastaron para reabrir la conversación sobre un posible fraude en Miss Universo y sobre la legitimidad de la victoria de Fátima Bosch, quien apenas inicia sus días como reina.

Curiosamente, el paso de Leonora Lysglimt-Rødland por el concurso es recordado por lo cómico. Su traje típico inspirado en el salmón fue el foco de los memes durante los últimos días.

El atuendo consistía en un disfraz que imitaba el color y los ojos del pez. Al abrirlo, revelaba un tono naranja que simulaba el interior del salmón ya cocinado. La modelo complementó el look con un enterizo transparente que sorprendió a los asistentes.