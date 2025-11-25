Viva

Codueña de Miss Universo tiene orden de arrestro y Miss Noruega lanza graves acusaciones de amaño

El certamen no para de acumular polémicas y las dos más recientes son de las más fuertes

Por El Universal / México / GDA y Juan Pablo Sanabria

Miss Universo está siendo sacudido por un sismo de polémicas, cuyas réplicas son cada vez más constantes y fuertes. Ahora, una orden de arrestro contra la copropietaria de la franquicia y unas duras declaraciones de la Miss Noruega dan la vuelta al mundo.








