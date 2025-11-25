Viva

Presidente de Miss Universo revela razón por la que Costa de Marfil perdió la corona ante México

Raúl Rocha también negó las acusaciones de fraude que han circulado sobre la victoria de la mexicana Fátima Bosch

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez y El Comercio / Perú / GDA
Raúl Rocha
Raúl Rocha, presidente de Miss Universo, afirmó que el público opina sin conocer las razones detrás de la derrota de la representante de Costa de Marfil. (LN con imágenes de redes)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Miss Universo 2025Raúl RochaMiss Universe
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

El Comercio

El Comercio / Perú / GDA

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.