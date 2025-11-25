Presidente de Miss Universo revela razón por la que Costa de Marfil perdió la corona ante México

Raúl Rocha, presidente de Miss Universo, afirmó que el público opina sin conocer las razones detrás de la derrota de la representante de Costa de Marfil.

El presidente y copropietario de Miss Universo, Raúl Rocha, reveló este lunes una de las razones clave detrás de la derrota de Olivia Yacé, representante de Costa de Marfil, ante Fátima Bosch, de México, en Miss Universo 2025.

Según Rocha, uno de los factores fundamentales fue el permiso migratorio necesario para que la modelo viaje a distintos países.

“Para los que dicen de Costa de Marfil que por qué no ganó, hay muchas cosas que se valoran.

“Costa de Marfil necesita –entren a Google todos tiene ahí un celular– y busquen ¿a cuántos países necesita Costa de Marfil para poder entrar? 175. Sí, 175, la chamba (trabajo) es por un año de Miss Universe”, comentó en entrevista con Adela Micha en La Saga.

La gran cantidad de visas requeridas y el costo asociado a los trámites legales dificultan el cumplimiento de las responsabilidades de Miss Universo, pues implica que la ganadora pasara gran parte del año en un apartamento, explicó el empresario.

Rocha también negó las acusaciones de fraude que han circulado sobre la victoria de la mexicana Fátima Bosch y anunció acciones legales contra aquellos medios que publiquen información difamatoria.

“Hay muchas cosas que se valoran. Que la gente, los misólogos, los fans, pues no le alcanzan para poder determinar porque queremos que sea Miss Universe la que más viaje y más contacto tenga con gente en el mundo”, añadió.

Raúl Rocha habló de la principal razón de la derrota de Costa de Marfil en Miss Universo 2025 - Video: La Saga

Las declaraciones del presidente de Miss Universo coinciden con la renuncia de Yacé, quien fue nombrada Miss Universo África & Oceania 2025.

A través de un comunicado en sus redes sociales, la filántropa y reina de belleza marfileña afirmó: “Este compromiso de ser una influencia positiva es lo que guía mi decisión de hoy. Alejarme de este rol reducido de Miss Universo África & Oceania 2025 me permitirá dedicarme plenamente a defender los valores que llevo en el corazón.”

Controversias y denuncias

La credibilidad del certamen ya había sido cuestionada antes de la gala final. El pianista franco-libanés Omar Harfouch renunció como juez, alegando “falta de transparencia” y la existencia de una “votación secreta” en la que las 30 clasificadas fueron elegidas sin evaluación del jurado.

Harfouch, además, anunció su intención de demandar a organización de Miss Universo por abuso de poder, corrupción, engaño, incumplimiento de contrato y conflicto de intereses, calificando a Bosch como “una miss universo de mentira”.

El artista aseguró que en una entrevista grabada 24 horas antes de la coronación, que se emitirá el próximo año, afirmó que México sería la ganadora debido a presuntos negocios entre Rocha y el padre de Bosch.

Tras la renuncia de Harfouch, dos jueces más dejaron sus puestos horas antes de la gala final.