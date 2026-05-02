Sebas Guillem tuvo una emotiva participación en la final de ‘Got Talent España’: así le fue al costarricense

Aunque no obtuvo los votos suficientes para proclamarse como ganador, el cantautor costarricense Sebas Guillem deslumbró en su última participación en el programa Got Talent España, este sábado 2 de mayo, luego de conquistar al jurado y público con la canción elegida para la gran final

El artista nacional llegó al episodio de desenlace luego de obtener dos pases de oro consecutivos, ubicándose entre los preferidos del público.

Sebas salió a escena a las 5:28 p. m., hora de Costa Rica, cuando el presentador Santi Millán afirmó que si “a Sebas le decían hace seis meses que iba a estar en la final de Got Talent no se lo hubiera creído” y así fue.

Antes de salir al escenario, el costarricense afirmó que “las cosas que más cambian al curso de la vida a veces llegan por sorpresa. Perdí a mi hermano (Jaime Guillem) de un día a otro. Él me acompaña tanto en lo visible como en los espacios donde nadie me ve. Y gracias a ese recuerdo, he compuesto mucha música y por esa misma música estoy aquí”.

Al inicio de su show, en medio de lágrimas, dedicó de manera especial su presentación: “Jaimito todo nació por ti, ya estamos más cerca de cumplir nuestro sueño juntos”. Luego, el tico lanzó un emotivo beso al cielo.

La canción elegida por Guillem fue Chasing Cars, de la banda británica Snow Patrol, la cual inició con la voz entrecortada. Sin embargo, logró terminar el tema y hasta hizo un final con su tradicional sonido de trompeta con la nariz.

Al final, Guillem no conquistó el primer lugar del concurso (que se elegía por votos del público), pero tal como le expresaron los jurados, pasara lo que pasara, ya había triunfado. A juzgar por las felices expresiones del tico, así fue.

Guillem ganó porque pudo llevar su música original al mundo a través de esta plataforma y, buscando el premio de €25.000, logró poner el nombre de Costa Rica en lo más alto.

Sebas, conocido por su propuesta de pop, soul y R&B, deslumbró al público español desde el primer minuto con interpretaciones de temas propios, presentaciones con el piano e incluso replicó el sonido de una trompeta con su nariz.

Lo que dijeron de Sebas Guillem en la final

En la última etapa del concurso de talentos, el tico recibió comentarios buenos y malos de los jueces. Risto Mejide, por ejemplo, le dijo que “le faltó y que se confió”, pero otros del panel, como Paula Echevarría, hasta pidieron los votos para él.

Entre las buenas noticias que recibió Sebas fue la invitación de Juanjo Monserrat, productor de Sebastián Yatra a colaborar en algún momento, mientras que Debi Nova lo invitó a colaborar con ella.

El costarricense fue el último en salir a escena, pues le antecedieron los 11 artistas contra los que compitió: AM Dance Studio, grupo que se proclamó ganador de la temporada; Geneviève Côté, D’art Espectáculos, Nacho Samena, Dúo O and S, Mateo Jurado, Lydia Sánchez, Pablo Quevedo, The Young X, Kristy Sellar, Ssaulabi e Immnotycs.

Todos presentaron números espectaculares de baile, acrobacias peligrosas, magia, artistas de circo y músicos excepcionales.

Got Talent España es la versión adaptada del exitoso formato creado por Simon Cowell, lanzado en 2006 y producido en más de 60 países. La franquicia, reconocida en el Libro Guinness de los Récords, es uno de los programas de talentos más exitosos de la historia.