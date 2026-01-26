Viva

Sebas Guillem será telonero de unos de sus artistas favoritos: ‘Es más que un sueño cumplido’

El cantante expresó que esta oportunidad lo llena de gratitud, especialmente con Dios

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Sebas Guillem, cantante costarricense
El cantante costarricense Sebas Guillem, quien brilló en 'Got Talent España', sigue cosechando éxitos. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sebas GuillemBacilosParque Viva
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.