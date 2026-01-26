Sebas Guillem será telonero de unos de sus artistas favoritos: ‘Es más que un sueño cumplido’

El cantante nacional Sebas Guillem será el telonero del concierto de Bacilos en Costa Rica. El dúo pop se presentará el próximo 18 de abril, a las 8 p. m., en Parque Viva.
En entrevista con La Nación, el artista compartió lo que significa para él esta oportunidad. “Bacilos ha sido una banda que ha formado mi vida desde la infancia hasta hoy en día, tanto musicalmente como personalmente, su capacidad de crear música es fresca y me da demasiada vida”, aseguró el cantante.
Guillem añadió que abrir el concierto y la posibilidad de cantar alguna canción junto a Bacilos representan, más que un sueño cumplido, una experiencia que ya atesora en su corazón.
“Caraluna ha sido una canción que yo he cantado casi en todos los conciertos que tengo desde que me dedico a la música, siempre está presente en mi repertorio. La posibilidad de poder conocerlos y compartir el escenario va a ser desde ya una de las experiencias más bonitas que he tenido y que voy a tener”, manifestó el artista costarricense.
Además, el cantante nacional expresó que esta oportunidad lo llena de gratitud y emoción, especialmente con Dios. “Estoy muy honrado de que me tomaran en cuenta para abrir este hermoso concierto”, concluyó.
Bacilos no se presentará solo: el dúo actuará junto a la Filarmónica de Costa Rica, en un espectáculo titulado Pequeños Romances, una noche que promete ser inolvidable y llena de música.
Las entradas ya están disponibles en publitickets.com a precios que van de ¢27.000 a ¢55.000.