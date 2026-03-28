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Sebas Guillem hizo importante anuncio sobre su futuro en ‘GOT Talent España’: ya hay fecha clave

El artista costarricense participará en la semifinal del famoso concurso de talentos

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Por Jessica Rojas Ch.
Sebas Guillem 'Got Talent España'
El cantautor costarricense Sebas Guillem conquistó a los jueces de 'GOT Talent España' quienes le dieron un pase directo a la semifinal. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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