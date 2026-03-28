Sebas Guillem hizo importante anuncio sobre su futuro en ‘GOT Talent España’: ya hay fecha clave

El cantautor costarricense Sebas Guillem conquistó a los jueces de 'GOT Talent España' quienes le dieron un pase directo a la semifinal.

El cantautor costarricense Sebas Guillem hizo un importante anuncio sobre su futuro en GOT Talent España, programa en el que brilló hace unas semanas con su presentación.

El artista tico encantó con su talento y con su carisma no solo a los jueces del concurso, quienes le dieron un pase directo a la semifinal, sino también a miles de personas en el mundo quienes quedaron encantadas con él. En medio de la algarabía, de conciertos y muchos compromisos, ya llegó la hora de demostrar su valía en la siguiente fase de esta competencia.

Guillem compartió un reel de la producción en el cual se anuncia la fecha y la hora de la semifinal. La competencia será este sábado 28 de marzo a las 3 p. m. (hora de Costa Rica).

Sebas se enfrentará a otros artistas de diferentes áreas como bailarines, clowns, magos y también otros cantantes.

En su perfil de Instagram, el cantautor publicó un sentido mensaje para mostrar el orgullo que siente por llevar la bandera de Costa Rica a la afamada competencia internacional.

Sebas Guillem presentó su canción 'Joy' cuando participó en 'GOT Talent España'. (Archivo)

“Qué privilegio poder representar a mi hermoso país y el cariño con el que me ha recibido España. Gracias a Dios por todo. Poder unir fronteras con la música y darle todo mi corazón es una invitación y responsabilidad que no tomo a la ligera”, escribió en su mensaje.

Recuerde aquí la emotiva primera participación de Sebas Guillem en GOT Talent España: