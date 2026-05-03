Sebas Guillem deja huella en la final de ‘Got Talent España’ y comparte este poderoso mensaje

Sebas Guillem vivió una noche de ensueño en la final de Got Talent España donde, con su carisma y emoción, conquistó a cada persona en el recinto y, por supuesto, llenó de orgullo a los costarricenses.

En su presentación cantó entre lágrimas Chasing Cars, una emotiva melodía que conmovió a quienes vieron su show. Minutos después de su participación, publicó un sentido mensaje.

“Esta noche soñamos todos los ticos en voz alta, porque más allá del resultado, hubo un respaldo que no se puede explicar con palabras. Nunca en mi vida había visto un apoyo de esta magnitud, un cariño de mi hermosa patria que se ha sentido como un constante abrazo. Con toda el alma y el corazón. Así quiero vivir cada día”, escribió.

En el emocionante relato, Guillem lanzó un importante mensaje de apoyo a quienes desean luchar por sus sueños.

“Nunca abandonemos o desistamos de los sueños que perseguimos, aunque nos dé miedo o nos den nervios; ¡hagámoslo! Antes de poner un pie en ese escenario, llegaron miles de pensamientos por minuto, incluyendo el cansancio extremo de los viajes y los nervios. Pero gracias a Dios y a esa preparación previa, ¡logramos llevar este sueño a lugares que jamás imaginé!”, afirmó el cantautor nacional.

Además, hizo una importante advertencia para el futuro.

“Lo que viene va a ser aún mejor, y no puedo esperar para celebrar con ustedes en los próximos conciertos. Esto va dedicado a todos los jóvenes que a veces dudan en su potencial y no saben qué camino agarrar”, dijo.

Guillem, aunque no ganó la competencia, se ganó el reconocimiento internacional; entre ellos, el ofrecimiento del productor de Sebastián Yatra para colaborar juntos y de Debi Nova.