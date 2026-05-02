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Sebas Guillem en la final de ‘Got Talent España’: Estas fueron sus palabras minutos antes de competir

Previo a la final, el costarricense obtuvo dos pases de oro consecutivos

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Por Fiorella Montoya

Sebas Guillem está a tan solo minutos de disputar la gran final del concurso Got Talent España este sábado 2 de mayo, tras haber conquistado al público europeo. El artista llegó a esta instancia luego de obtener dos pases de oro consecutivos, ubicándose entre los preferidos del público.








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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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