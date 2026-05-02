Sebas Guillem en la final de ‘Got Talent España’: Estas fueron sus palabras minutos antes de competir

Sebas Guillem está a tan solo minutos de disputar la gran final del concurso Got Talent España este sábado 2 de mayo, tras haber conquistado al público europeo. El artista llegó a esta instancia luego de obtener dos pases de oro consecutivos, ubicándose entre los preferidos del público.

El artista contó que seguramente será el último en salir en la pantalla de Telecinco, España, ya que muchos de sus compañeros ya lo hicieron.

“Ya la mitad de los concursantes pasaron. Estoy muy emocionado... ha sido una experiencia hermosa. Dios es bueno. Y se han abierto un montón de puertas aquí y no puedo esperar a ver qué va a pasar después de este programa, pero lo he disfrutado más que nunca. Le he dado todo mi alma en mi corazón y al final es para él”, dijo el cantante.

Además, agradeció las palabras de apoyo.

“Gracias por estar aquí conmigo. No grabé casi nada, pero esto es lo más real y lo que incluso puedo hacer ahorita, pasándome los nervios y el burum bum”, finalizó el video.