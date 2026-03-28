Sebas Guillem en ‘Got Talent’: ¿Cómo y dónde ver al costarricense en la semifinal del concurso?

El cantautor costarricense Sebas Guillem se presentará este sábado 28 de marzo en la semifinal del programa Got Talent España, instancia a la que llegó con un pase directo que le dieron los jueces del concurso después de una impresionante presentación hace unas semanas.
El tico anunció que hoy será la competencia y aprovechó para mostrarse orgulloso de cara al show, donde llevará la bandera tricolor a lo más alto de la televisión internacional. En el programa, Guillem se enfrentará a representantes de otras áreas artísticas como el baile, el canto y hasta la magia.
La semifinal se transmitirá a partir de las 3 p. m. (hora de Costa Rica) por el canal español Telecinco; sin embargo, para apoyar al artista, los ticos pueden verlo por medio de este enlace: clic aquí. Además, Guillem contó que también se puede ver por las aplicaciones Magis o Xuper.