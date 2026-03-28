Sebas Guillem en ‘Got Talent’: ¿Cómo y dónde ver al costarricense en la semifinal del concurso?

Hace unas semanas el cantante costarricense Sebas Guillem ganó el pase directo a la semifinal de 'Got Talent España'. Este sábado se realizará la competencia.

El cantautor costarricense Sebas Guillem se presentará este sábado 28 de marzo en la semifinal del programa Got Talent España, instancia a la que llegó con un pase directo que le dieron los jueces del concurso después de una impresionante presentación hace unas semanas.

El tico anunció que hoy será la competencia y aprovechó para mostrarse orgulloso de cara al show, donde llevará la bandera tricolor a lo más alto de la televisión internacional. En el programa, Guillem se enfrentará a representantes de otras áreas artísticas como el baile, el canto y hasta la magia.

La semifinal se transmitirá a partir de las 3 p. m. (hora de Costa Rica) por el canal español Telecinco; sin embargo, para apoyar al artista, los ticos pueden verlo por medio de este enlace: clic aquí. Además, Guillem contó que también se puede ver por las aplicaciones Magis o Xuper.