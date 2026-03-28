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Sebas Guillem en ‘Got Talent’: ¿Cómo y dónde ver al costarricense en la semifinal del concurso?

Este sábado 28 de marzo el artista tico participará en la semifinal del concurso de talentos de España

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Por Jessica Rojas Ch.
Sebas Guillem, artista tico que deslumbró en Got Talent, España.
Hace unas semanas el cantante costarricense Sebas Guillem ganó el pase directo a la semifinal de 'Got Talent España'. Este sábado se realizará la competencia. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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