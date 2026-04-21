Sebas Guillem nuevamente le da la vuelta al mundo con curioso video: vea lo que sucedió

Sebas Guillem, reconocido artista costarricense, se convirtió en figura mundial no solo por formar parte de la final de Got talent España, sino por una situación que vivió en un restaurante junto a allegados.

El video, publicado por una página de noticias chilena, ya tiene más de cinco millones de reproducciones y se ha robado muchas risas. “La ansiedad social le tiene miedo”, tiene como descripción el extracto del clip.

Mientras tanto, la página escribió: “Un video grabado en un restaurante se volvió viral luego de mostrar a un joven reaccionando de forma intensa ante una celebración con bengalas en su mesa. Mientras el entorno festejaba, su comportamiento llamó la atención de quienes lo acompañaban“.

En el video se muestra a Sebas poniéndose de pie mientras al fondo suena Gasolina, de Daddy Yankee; allí aparece bailando, animando al público y aplaudiendo frente a los gritos de ánimo de las personas presentes en el lugar.

Incluso, los meseros lo saludaron y le dijeron: “Eso hay que hacer”, entre risas.

Guillem es reconocido por su carisma y ahora está en el ojo mundial gracias a sus participaciones en Got talent España, donde ha cautivado con sus ocurrencias y su gran talento musical.