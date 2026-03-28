Sebas Guillem vuelve a obtener el pase de oro y avanza a la gran final de ‘Got Talent España’

El cantante costarricense Sebas Guillem celebra su segundo pase de oro en 'Got Talent España', logro con el que aseguró su lugar en la gran final del programa de talentos.

El cantante costarricense Sebas Guillem volvió a obtener el pase de oro este sábado y avanzó a la gran final de Got Talent España, el programa de talentos en el que participa con sus interpretaciones musicales.

Con el pase de oro, Guillem ya tiene su lugar en la última etapa del concurso y se acerca al gran premio, una dotación económica importante (en ediciones recientes ha rondado los 25.000 euros o más, según la temporada).

Tras su presentación, el artista compartió la buena noticia con sus seguidores a través de sus redes sociales. “Lo logramos. Pase de oro directo a la final. Dios mío”, escribió junto a varios emoticones de corazones amarillos.

Más tarde, publicó otro mensaje: “Nos vemos en la gran final. Gracias”, acompañado de una fotografía compartida por el presentador y comediante Carlos Latre, miembro del jurado del Got Talent España, quien le dedicó unas palabras de admiración: “Transmites pura vida, cuando sonríes, brillas”, escribió el español.

Sebas Guillem fue felicitado por parte del elenco del programa. (Tomada de redes sociales)