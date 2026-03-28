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Sebas Guillem vuelve a obtener el pase de oro y avanza a la gran final de ‘Got Talent España’

Tras su presentación de este sábado 28 de marzo, el cantante costarricense ya tiene su lugar en la última etapa del concurso

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Por Fátima Jiménez
Sebas Guillem, cantante costarricense
El cantante costarricense Sebas Guillem celebra su segundo pase de oro en 'Got Talent España', logro con el que aseguró su lugar en la gran final del programa de talentos. (Rafael Pacheco Granados)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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