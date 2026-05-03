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(Video) Vea la participación completa de Sebas Guillem en la final de ‘Got Talent España’

Con un tema de Snow Patrol, el costarricense nuevamente deslumbró a los jueces y el público del concurso

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Por Fiorella Montoya

El cantante costarricense Sebas Guillem volvió a dejar boquiabiertos a los jueces y público de Got Talent España, esta vez en la final, donde demostró que su talento, personalidad y amor por Costa Rica no es casualidad.








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Sebas GuillemGot Talent España
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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