(Video) Vea la participación completa de Sebas Guillem en la final de ‘Got Talent España’

El cantante costarricense Sebas Guillem volvió a dejar boquiabiertos a los jueces y público de Got Talent España, esta vez en la final, donde demostró que su talento, personalidad y amor por Costa Rica no es casualidad.

El tico salió con la sonrisa que lo caracteriza, emocionado por la oportunidad y con el piano como compañía. Luego de dos pases de oro la barra estaba alta y él no decepcionó.

Con el conocido tema Chasing Cars, de Snow Patrol, el tico selló su aventura en el concurso. A continuación, vea completa su propuesta.

Vea la participación completa: