(Video) Vea la participación completa de Sebas Guillem en la final de ‘Got Talent España’

El cantante costarricense Sebas Guillem volvió a dejar boquiabiertos a los jueces y público de Got Talent España, esta vez en la final, donde demostró que su talento, personalidad y amor por Costa Rica no es casualidad.
El cantante costarricense Sebas Guillem volvió a dejar boquiabiertos a los jueces y público de Got Talent España, esta vez en la final, donde demostró que su talento, personalidad y amor por Costa Rica no es casualidad.
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