Sebas Guillem en la final de ‘Got Talent España’: Fecha, hora y dónde ver al costarricense

Sebas Guillem ha podido interpretar temas originales en 'Got Talent España'. Participará en la anticipada final este sábado 2 de mayo.

Sebas Guillem disputará la gran final del concurso Got Talent España este sábado 2 de mayo tras haber conquistado al público europeo. El artista llegó a esta instancia luego de obtener dos pases de oro consecutivos, ubicándose entre los preferidos del público.

Guillem, quien ha podido llevar su música original al mundo a través de esta plataforma, luchará por un codiciado premio que asciende a unos €25.000 y, a su vez, alzar el nombre de Costa Rica por lo alto.

En sus redes sociales, el cantante contó que ya se encuentra en España preparándose para la recta final del programa.

“Muy difícil poner en palabras cómo describir estos momentos. Nervios, emoción, jetlag y realmente por encima de todo, agradecimiento. Le agradezco tanto a Dios por haberme abierto esta puerta y a cada persona que me ha apoyado y ha sido parte de este proceso”, escribió en un emotivo texto.

También abrió su corazón sobre el proceso y el apoyo constante que ha recibido dentro y fuera del país. “Quiero que sepan que voy a darle mi todo a esta última etapa. Hay muchísimas cosas que quiero compartirles; eso será en su momento, pero por ahora nada más agradecerles de nuevo por estar presentes conmigo acá”, agregó.

Además, mostró detalles del detrás de cámaras durante las últimas horas de preparación y logística dentro del popular set.

¿A qué hora y por dónde ver a Sebas Guillem?

La final en la que participará el costarricense se transmitirá este sábado 2 de mayo a partir de las 2 p. m. (hora de Costa Rica) a través del canal Telecinco. También se podrá ver por las aplicaciones Magis y Xuper.