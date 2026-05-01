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Sebas Guillem en la final de ‘Got Talent España’: Fecha, hora y dónde ver al costarricense

El talentoso cantante buscará ganar el popular concurso donde ya obtuvo dos pases de oro consecutivos

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Por Fiorella Montoya
Sebas Guillem Got Talent España
Sebas Guillem ha podido interpretar temas originales en 'Got Talent España'. Participará en la anticipada final este sábado 2 de mayo. (Instagram)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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