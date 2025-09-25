¿Se casó Keanu Reeves en secreto? Foto desató rumores y su pareja aclara la verdad

La pareja de Keanu Reeves desmintió una boda tras foto viral y explicó el verdadero contexto detrás de la imagen compartida (Photo by Matt Winkelmeyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

La artista Alexandra Grant negó este miércoles que haya contraído matrimonio con el actor Keanu Reeves, luego de que una fotografía publicada en su cuenta de Instagram desatara una ola de rumores sobre una supuesta boda.

En la imagen, Reeves y Grant aparecen dándose un beso en medio de una instalación artística del creador James Turrell, ubicada en los alrededores del Roden Crater, una formación volcánica en el estado de Arizona, Estados Unidos.

La fotografía, que capturó un momento íntimo entre ambos, provocó especulación entre los seguidores, especialmente porque el beso ocurrió dentro del contexto de un proyecto artístico. Algunos interpretaron la escena como un posible anuncio de matrimonio.

Grant explicó que se trató de un instante espontáneo y no de un retrato planeado para comunicar un compromiso o boda.

Indicó que no fue generado por inteligencia artificial y añadió que sus gestos y los del actor reflejaban la naturalidad del momento. Aclaró que la imagen fue tomada poco antes o después del beso.

La artista indicó que Reeves y Gard Hollinger acababan de entrevistar a Turrell para la serie Visionaries, en el mismo lugar donde se tomó la imagen.

Aprovechó la publicación para agradecer los mensajes de felicitación que recibió, pero enfatizó que la información sobre una boda era falsa.

Afirmó que aunque el mundo necesita buenas noticias, esta historia no corresponde a la realidad, y pidió tener cuidado con la difusión de fake news. Concluyó su mensaje señalando que sí existía algo de “felicidad verdadera” en la fotografía compartida.

El rumor sobre el presunto matrimonio surgió tras la première de la película Bailarina: del universo de John Wick (2025), en la cual la pareja apareció tomada de la mano en el tapiz rojo. En esa ocasión, Grant utilizó un anillo con un diamante llamativo, lo que avivó la especulación.

Días después, el medio Radar Online publicó que la pareja había realizado una ceremonia privada en Europa, citando a fuentes anónimas. Sin embargo, un representante de Reeves desmintió esa versión el lunes 22 de setiembre ante E! News, e indicó que el actor no se casó.

Reeves y Grant se conocieron en 2009 durante una fiesta. El romance se confirmó hasta 2019, cuando ambos decidieron oficializarlo públicamente. Desde entonces, el actor ha mantenido una postura reservada respecto a su vida sentimental y se mantiene alejado de las redes sociales.

Por esa razón, las publicaciones en el perfil de Grant han sido la principal fuente de información sobre la relación. Una de ellas ocurrió en el cumpleaños número 61 del actor, en setiembre, cuando la artista compartió una imagen de un pastel en forma de corazón con el nombre de su pareja. En ese mensaje agradeció su amor y compañía.

