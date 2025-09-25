Viva

El olvido que transformó un fracaso en un fenómeno navideño

El dominio público transformó a Qué bello es vivir en un clásico que millones ven cada Navidad en Estados Unidos

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
La película fracasó al estrenarse en 1946, pero décadas después triunfó gracias a un error legal que permitió su emisión masiva en TV.
La película fracasó al estrenarse en 1946, pero décadas después triunfó gracias a un error legal que permitió su emisión masiva en TV. (National Telefilm Associates /NTA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaCineQué bello es vivir
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.