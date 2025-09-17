¿Keanu Reeves se casó en secreto en Europa? Esto se sabe sobre la ceremonia

Keanu Reeves y Alexandra Grant habrían formalizado su relación en Europa con una boda discreta y sin anuncios públicos.

Keanu Reeves y Alexandra Grant habrían contraído matrimonio en una ceremonia privada celebrada en Europa, según informó el sitio RadarOnline.

Fuentes cercanas al actor indicaron que la boda se realizó a inicios del verano. Señalaron que el protagonista de Matrix, de 61 años, y la artista visual, de 52, planearon el evento de forma íntima y discreta.

LEA MÁS: Keanu Reeves establece una condición para participar en ‘Matrix 5’: la presencia indispensable de una persona

La decisión no sorprendió al círculo cercano. En los últimos meses se fortalecieron las versiones sobre un compromiso entre ambos. Durante una alfombra roja en Los Ángeles, en junio, Alexandra apareció con un anillo de gran tamaño en su mano izquierda, lo que generó especulaciones sobre un posible matrimonio.

Ambos asistieron tomados de la mano al estreno del filme From the World of John Wick: Ballerina, un derivado de la saga de acción que Reeves encabeza. El anillo de diamantes captó la atención de la prensa y reavivó las sospechas sobre una boda inminente.

Keanu y Alexandra se conocieron en una fiesta en 2009. En 2019 confirmaron públicamente su relación. Desde entonces colaboraron en proyectos editoriales y artísticos.

Personas cercanas afirmaron que Grant representó un apoyo fundamental en la vida del actor. Mencionaron que le brindó estabilidad emocional luego de momentos difíciles. En 1999, su entonces pareja, Jennifer Syme, perdió una hija durante el parto. Dos años después, Syme falleció en un accidente de tránsito.

El entorno aseguró que Reeves logró sanar parte de ese dolor gracias a la relación con Alexandra. Indicaron que el actor se muestra más relajado, sonriente y animado desde que está a su lado.

A inicios de setiembre, Alexandra publicó un mensaje en redes sociales agradeciendo las felicitaciones que recibió Keanu por su cumpleaños. Aclaró que el actor no utiliza plataformas sociales. También advirtió sobre cuentas falsas que circulan en Internet.

La publicación cerró con una expresión de cariño dirigida a Reeves, en la que destacó su amor y compañerismo. En tono ligero mencionó que él había leído el mensaje antes de ser publicado, y que regresaba a su actividad artística.

LEA MÁS: Katy Perry reavivó su romance con ex primer ministro de Canadá, después de ‘asustarlo’ con su fama

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.