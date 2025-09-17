Katy Perry reavivó su romance con ex primer ministro de Canadá, después de ‘asustarlo’ con su fama

Katy Perry finalizó su presentación en el festival The Town en São Paulo el pasado domingo 14 de setiembre y continúa su paso por Brasil con otros dos conciertos en Curitiba y Brasilia. A pesar de la distancia con América del Norte, la artista reactivó discretamente su relación con Justin Trudeau, ex primer ministro de Canadá.

La revista estadounidense Us Weekly informó que la conexión sentimental entre ambos volvió a fortalecerse. Personas cercanas a la pareja aseguraron que esta vez decidieron manejar el vínculo de manera completamente reservada, sin exponerse al público ni a la prensa.

De acuerdo con la publicación, los dos continúan en contacto frecuente y mantienen un alto nivel de interés mutuo. Otro allegado explicó que no se trata de una relación formal por ahora, debido a los compromisos profesionales de la cantante, quien tiene una agenda apretada. No obstante, Trudeau ya programó un nuevo encuentro con Perry cuando concluya su gira por territorio brasileño.

La intérprete de Part of Me tiene previsto descansar unos días después de su presentación en Brasilia, que será este viernes 19 de setiembre. Posteriormente, retomará su gira el 4 de octubre con un concierto en Europa.

Los rumores sobre el vínculo entre Katy Perry y Justin Trudeau surgieron a finales de julio, cuando ambos fueron captados cenando en Montreal, Canadá. Aunque no se registró ningún gesto romántico entre ellos, las imágenes circularon rápidamente en medios internacionales y generaron gran especulación.

En agosto, fuentes citadas por el periódico británico Daily Mail afirmaron que la difusión de esas fotos incomodó a Trudeau, al punto que decidió alejarse momentáneamente. Según esas declaraciones, él no esperaba tanta repercusión tras una primera salida con la cantante.

Antes de que se filtraran las imágenes, Perry había anunciado su ruptura con el actor Orlando Bloom, con quien mantuvo un compromiso de seis años. Ambos tienen una hija de 5 años llamada Daisy.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.