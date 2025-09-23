Emma Watson revela las razones por las que se alejó de la actuación: ‘Era destructivo para el alma’

Emma Watson detalló los motivos que la alejaron del cine, pese a que extraña profundamente el arte de actuar.

Emma Watson, recordada por su papel como Hermione Granger en la saga de Harry Potter, no ha aparecido en una película desde 2019, cuando formó parte del elenco de Adorables mujeres. Desde entonces, se ha mantenido lejos de las cámaras, a pesar de extrañar la actuación.

En una entrevista con la revista Hollywood Authentic, publicada el 21 de setiembre, Watson indicó que tomó la decisión de detener su carrera por múltiples razones.

Aunque manifestó que extraña el arte de actuar, explicó que el entorno comercial de la industria fue una carga emocional.

La actriz de 35 años indicó que lo más difícil no era la interpretación de los personajes, sino la promoción de los proyectos. Señaló que vender una película le resultaba “destructivo para el alma”, y agregó que esa dinámica la llevó a perder el equilibrio entre lo creativo y lo comercial.

Comentó que deseaba centrarse únicamente en la parte artística, pero las exigencias externas lo impedían. Watson dijo que interpretar un personaje era una experiencia intensa y liberadora, comparable con la meditación. Sin embargo, sentía que esa era solo una pequeña fracción de su trabajo en la industria.

Otra de las razones que influyó en su retiro fue la presión constante sobre su imagen pública. Relató que se sentía obligada a mantener una “persona pública” cuidada y glamorosa, lo que drenaba su energía y afectaba su bienestar personal. Afirmó que, al dejar atrás esa exigencia, logró sentirse más plena como hermana, hija, amiga y artista.

Además, Watson indicó que ser actriz le exigía adoptar múltiples identidades, no solo en sus personajes, sino también en su vida real. Esa fragmentación la llevó a buscar un estilo de vida más saludable y estable, lejos del ojo público.

Sobre su presente, la actriz mencionó que trabaja en un nuevo proyecto que nunca ha intentado antes, pero evitó dar detalles para no generar expectativas. Señaló que ha estado enfocada en este trabajo y que prefiere mantenerlo en privado por el momento.

Emma Watson alcanzó la fama mundial a los 11 años con Harry Potter y la piedra filosofal en 2001. A lo largo de su carrera, participó en filmes como Las ventajas de ser invisible (2012), Regresión (2015) y El círculo (2017), manteniendo un ritmo más moderado en comparación con otras figuras de su generación.

