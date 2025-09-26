Viva

‘Sábado feliz’ tendrá un importante cambio: aquí le contamos de qué se trata

Desde el fallecimiento de su creador, Nelson Hoffmann, el programa de Teletica vive una nueva etapa

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch. y Fiorella Montoya
Esto fue lo primero que dijo Mauricio Hoffmann en el reestreno de Sábado feliz
Mauricio Hoffmann, junto a Mimi Ortiz, están a cargo de la animación de 'Sábado feliz', en Teletica. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sábado felizTeletica
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.