‘Sábado feliz’ tendrá un importante cambio: aquí le contamos de qué se trata

Mauricio Hoffmann, junto a Mimi Ortiz, están a cargo de la animación de 'Sábado feliz', en Teletica.

Sábado feliz tendrá un cambio importante en su próximo programa, así lo confirmaron en De boca en boca este viernes 26 de setiembre.

Según el espacio de entretenimiento de Teletica, Sábado feliz se transmitirá este sábado 27 de setiembre en un horario diferente al habitual, por lo que los seguidores del programa de concursos deben tenerlo en cuenta para no perderse ningún detalle.

Tradicionalmente, Sábado feliz se emite a las 2 p. m.; sin embargo, mañana el horario será de 1 p. m. a 3 p. m. Sobre el cambio no se comunicaron razones.

En otros temas, este viernes se extrañó la presencia del presentador Mauricio Hoffmann en De boca en boca, pero no hay de qué preocuparse. Según confirmó la televisora, Mauricio pidió vacaciones para atender asuntos personales.