Viva

‘Sábado feliz’ de Teletica tendrá una importante sorpresa en su próximo programa: ¿De qué se trata?

Cuatro importantes artistas de la música costarricense serán parte del espacio

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Esto fue lo primero que dijo Mauricio Hoffmann en el reestreno de Sábado feliz
El programa 'Sábado feliz' de Teletica ha aplicado varios cambios en su guion desde que falleció su creador Nelson Hoffmann. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sábado felizTeletica
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.