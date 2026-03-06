‘Sábado feliz’ de Teletica tendrá una importante sorpresa en su próximo programa: ¿De qué se trata?

El programa 'Sábado feliz' de Teletica ha aplicado varios cambios en su guion desde que falleció su creador Nelson Hoffmann.

Teletica anunció una nueva sorpresa que pronto se podrá ver en el querido programa Sábado feliz.

En las historias de Instagram, Canal 7 publicó una fotografía en la que posan felices cuatro importantes artistas de la música costarricense. En la imagen aparecen Jeff On, Karina Severino, Ramzi y Charlene Stewart, pero no hay mayor información al respecto de su participación en el programa de entretenimiento sabatino que creó Nelson Hoffmann.

Lo que sí se sabe, según la publicación de Teletica, es que juntos los cantantes estarán en un espacio llamado El rincón del despecho, , que podría ser sobre música romántica y de desamor, pero habrá que esperar hasta el sábado a las 2 p. m. para disipar las dudas al respecto.