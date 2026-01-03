Roger Waters arremete contra Estados Unidos por captura de Nicolás Maduro: ‘Venezuela es una nación soberana, ¡no se toca, gringos!’

Roger Waters aseguró que hará todo lo que está a su alcance para apoyar a Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

Roger Waters, exintegrante de la legendaria banda Pink Floyd, criticó duramente al gobierno de Estados Unidos por la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, defendiendo la “soberanía” de Venezuela.

El músico británico, conocido también por su activismo político, declaró: “Estamos aturdidos por el salvaje acto de agresión del imperio de Estados Unidos contra nuestros hermanos en Venezuela, gran y maravillosa expresión de la revolución de Bolívar”.

El artista hizo su declaración en un video que difundió en redes sociales, con el título: “Venezuela es una nación soberana, ¡no se toca, gringos!“.

Además, Waters afirmó que su postura representa la de “el 99% de las personas en el mundo” que rechazan la intervención estadounidense en los asuntos internos de ese país.

En un tono enérgico, envió un mensaje directo a Washington: “Por Dios santo, crezcan y dejen de comportarse como niños en el patio de una escuela. Este es nuestro mundo, no el suyo”.

Waters añadió que, aunque no es una persona religiosa, haría una excepción en este caso. “Si fuera un hombre rezador, rezaría por Maduro; sin embargo, no lo soy”, expresó, asegurando que, en lugar de rezar, usará su voz y su influencia para apoyar a Venezuela.

“Es un país soberano que debe ser dejado en paz por los matones gringos del norte”, concluyó Roger Waters, reforzando su mensaje de respaldo a Venezuela.